¿Por qué dicen que hay una burbuja del bitcoin?

El jefe de regulación financiera de Europa ha dicho que las autoridades de la UE están buscando formas de reforzar su supervisión del creciente mercado de las criptomonedas, advirtiendo que el reciente aumento en el valor del bitcoin mostró señales de ser una “burbuja de precios”.



Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión Europea, les escribió a la banca de la UE y a los órganos de control de los mercados para instarlos a hacer más para advertir a los consumidores sobre los riesgos de invertir en bitcoines. En una carta, copia de la cual fue obtenida por el Financial Times, dijo que la reciente volatilidad del mercado requería una “mayor atención” por parte de los reguladores.



“Hay riesgos claros para los inversionistas y consumidores asociados a la volatilidad del precio del bitcoin y las criptomonedas”, dijo Dombrovskis, “incluyendo el riesgo de una pérdida total de la inversión, fallas operacionales y de seguridad, manipulación del mercado y vacíos de responsabilidad”.



El precio de un bitcoin se ha duplicado con creces desde mediados de noviembre, alcanzando un máximo histórico de más de 19,500 dólares esta semana. La subida de los precios alimentó las preocupaciones entre los reguladores de una burbuja y provocó comparaciones con la manía de las puntocom de hace dos décadas.



Los comentarios de Dombrovskis se producen después de advertencias similares la semana pasada por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de EU (SEC, por sus siglas en inglés) y del jefe del organismo regulador del Reino Unido, quien advirtió a los inversionistas que deberían estar preparados para perder todo si compraran bitcoin.



La SEC detuvo esta semana la cotización de acciones de Crypto Company, una empresa de comercio de criptomonedas, por preocupaciones sobre la posible manipulación del mercado. El valor de la empresa había aumentado más de 2,000 por ciento este mes.



Otra compañía, Coinbase, que es uno de los intercambios de criptomonedas más populares, dijo el miércoles que estaba investigando al personal sobre posibles operaciones con información privilegiada sobre “bitcoin cash”, una criptomoneda que usa la misma tecnología que bitcoin.



Las preocupaciones de Bruselas en esta etapa se enfocan en cuestiones de protección de los inversionistas, más que en el temor de que las criptomonedas representen un riesgo para la estabilidad financiera general.



Dirigiéndose a los periodistas, Dombrovskis dijo: “Permítanme recordarles que el valor del bitcoin no está garantizado por ningún país ni entidad emisor. Los inversionistas deben darse cuenta de que puede caer en cualquier momento. Y las monedas virtuales como el bitcoin no son realmente monedas”.