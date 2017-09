Volkswagen deberá reparar autos afectados en escándalo de emisiones: UE

La Comisión Europea (CE) emplazó este jueves al fabricante de automóviles Volkswagen a reparar “rápidamente" todos los vehículos afectados por el sofware manipulado para esconder las emisiones de los motores diésel.



Tras la eclosión del caso, el pasado año, la compañía alemana se comprometió a reparar todos los vehículos afectados a más tardar en el otoño de 2017.



No obstante, las autoridades de consumo de toda la Unión Europea (UE) "siguen recibiendo indicios de que muchos de los automóviles afectados siguen sin reparar", afirmó la comisaria europea de Justicia, Vera Jourova, en un comunicado.



Más de ocho millones de consumidores en diferentes países europeos fueron afectados por el fraude, de acuerdo con los datos de la CE.



En una carta enviada al presidente de la compañía alemana, Matthias Müller, el ejecutivo europeo y las autoridades de consumo de la UE piden "plena transparencia" en el proceso de reparación, incluida una exposición detallada de lo que se ha realizado y de lo que queda por hacer.



"Volkswagen debe informar en forma individual a los consumidores de las reparaciones a la mayor brevedad. Volkswagen debe facilitar a los consumidores información suficiente para permitirles tomar una decisión con conocimiento de causa", exigieron.



El fabricante también debe “garantizar la solución de cualquier problema que pueda surgir después de la reparación, ya que la CE ha exigido que todos los vehículos de Volkswagen afectados se ajusten plenamente a las normas de homologación”, señalaron.



Las medidas se extienden a los propietarios de vehículos de segunda mano fuera de los concesionarios de Volkswagen.



Las autoridades de consumo de la UE instan a la compañía a que responda en el plazo de un mes a su solicitud y que entable un diálogo a nivel europeo.



Corresponderá a los gobiernos nacionales decidir las medidas necesarias si el fabricante no reacciona ante esta posición común o si no se puede alcanzar un acuerdo.



Volkswagen, el mayor fabricante automovilístico de Europa, reconoció en septiembre de 2015 haber manipulado los motores diésel con un software para falsear las emisiones de óxidos de nitrógeno, luego que en Estados Unidos una investigación revelara esa práctica ilícita.