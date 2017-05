Viviendas son hasta 32% más baratas en la CDMX

En los primeros cuatro meses del año, los precios de la vivienda en algunas colonias de la Ciudad de México (CDMX) se vieron afectados con caídas de hasta 32 por ciento, expertos explicaron se debió a la incertidumbre ocasionada por el efecto Trump y a la falta de nuevos desarrollos para mantener movilidad en el mercado.



La colonia más afectada fue Portales Norte, en la delegación Benito Juárez, donde los precios cayeron 32.2 por ciento entre enero y abril de este año, respecto al mismo lapso del 2016; en la San Juan Xalpa, en Iztapalapa, el decremento fue de 20.9 por ciento; en la Cuauhtémoc de 19.9 por ciento y en Roma Norte de 11.3 por ciento.



“El decremento en los primeros meses fue una desaceleración que enfrentó el país, debido a que se tuvo el efecto Trump, el cual generó incertidumbre en los mercados y en la población, pero posteriormente se siguió con la tendencia de compra de bienes inmuebles”, consideró Roberto Esses, CEO de Inmuebles24.



Recientemente la Sociedad Hipotecaria Federal dio a conocer que en el primer trimestre de 2017 los precios de la vivienda en la CDMX experimentaron su menor crecimiento en al menos dos años, al tener un alza de 5.18 por ciento.



“La situación en realidad de estas zonas se debe a que ya no hay terrenos vacíos y existe poca venta de propiedades para realizar construcciones nuevas. Ya que ahora el que desee construir en estos lugares privilegiados por su ubicación deberá comprar una casa para derribar y construir su proyecto”, agregó el experto.



Pese a lo anterior, en colonias donde predomina la vivienda de tipo residencial y residencial plus (con valor demás de 1 millón y medio de pesos) los precios continúan con su tendencia alcista.



En Polanco los precios acumulan un alza de 21.3 por ciento, mientras que en Lomas de Chapultepec subieron 10.9 por ciento. En Santa Fe, en Cuajimalpa, estos se encarecieron 13.9 por ciento.



“En estas zonas existen más desarrollos, debido a que hay más espacio para la construcción, la venta de terrenos tiene una alta demanda y no es necesario la compra de una propiedad para derribar y construir. Debemos tomar en cuenta que la gente quiere vivir más cerca de sus empleos, la densidad de oficinas de estas zonas son más altas y es por ello la demanda de compra de propiedades. En la actualidad no es el precio, sino los gastos que genera el desplazamiento oficina-casa-oficina”, consideró Esses.