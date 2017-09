Ventas de la ANTAD caen 2.5% real en agosto

Las ventas a tiendas comparables –aquellas con más de un año en operación- de las cadenas afiliadas a la ANTAD reportaron un alza nominal de 4 por ciento en agosto de 2017 respecto al octavo mes del año pasado, al tiempo que en términos reales –al descontar la inflación- observaron una disminución de 2.5 por ciento.



El primer indicador estuvo casi en línea con lo anticipado por el sondeo de Bloomberg con analistas, que consideraba un alza promedio de 4.2 por ciento, mientras el segundo representa la mayor disminución para cualquier mes desde diciembre de 2014.



Expertos del sector comercial dijeron que el comportamiento de las ventas de agosto estuvo determinado por el alto nivel de inflación, la desaceleración en el crecimiento de las remesas de dinero en pesos y la cautela que ha generado en el consumidor el posible fin del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).



Valentín Mendoza, analista de Banorte-Ixe Casa de Bolsa, dijo que las cifras confirman lo esperado por los analistas, acerca de que en la segunda mitad del año se daría una desaceleración en el consumo y el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de las familias.



A tiendas totales, es decir, al incluir la apertura de tiendas al octavo mes de este año, el reporte de ANTAD revela que las ventas de sus comercios asociados crecieron 7.3 por ciento en términos nominales y apenas 0.6 por ciento sobre bases reales.



“Es un número –el de ventas a tiendas iguales- flojo y como se esperaba, hasta julio tuvimos bases de comparación altas, cosa que no ocurrió en agosto. Creo que la inflación se ha ‘comido’ poder adquisitivo y ha generado cautela en los consumidores”, comentó Carlos Hermosillo, analista de Actinver Casa de Bolsa.



"En terminos reales seguimos viendo una desaceleración, y mucho tiene que ver la parte de precios y la inflación que esté a niveles de 6.5 por ciento –anual-, eso a nivel general. En departamentales y autoservicios lo que estamos viendo es que el consumidor no está acudiendo o que está siendo cauteloso (caídas en el tráfico)", dijo por su parte Marisol Huerta, analista de Bursamétrica.



Autoservicios, las más defensivos



Por tipo de tienda, el reporte de ANTAD revela que una vez más los autoservicios –incluidos Soriana, La Comer, Chedraui, Wal-Mart y Grupo Casa Ley- lideraron el desempeño de las ventas. A tiendas comparables tuvieron un alza nominal de 5.3 por ciento, seguido de las especializadas –como Oxxo, Farmacias Benavides, Martí y Milano- con un avance de 2.9 por ciento.



Por su parte, las cadenas departamentales –como Sears, Liverpool, Palacio de Hierro y Sanborns-, presentaron un incremento nominal de apenas 1.8 por ciento respecto al octavo mes del año pasado.



“En las departamentales, al tratarse de bienes de consumo duradero, no básicos, lo que está haciendo el consumidor es posponiendo la compra de los artículos que ofrecen”, explicó Hermosillo.