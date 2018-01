Venta de bicis 'rueda' con crecimiento récord desde hace 4 años

Todos los días Paulina Luna recorre 23 kilómetros en su bicicleta para llegar al lugar donde trabaja, una agencia de publicidad situada en la Colonia del Valle Norte, en la Ciudad de México (CDMX).



Con ese vehículo Luna ahorra hasta 240 pesos al mes en transporte público y 20 minutos en promedio diarios en recorrido, frente a lo que se llevaría al viajar en camión.



“Además de ser un método de transporte limpio, me permite ahorrar tanto dinero como tiempo, además de que lo veo como una forma de hacer ejercicio y que me ayuda para desestresarme de mi día laboral”, explicó la ciclista.



El encarecimiento de los combustibles, el desarrollo de ciclovías y de programas que promueven el uso de bicicletas, así como la tendencia de los jóvenes a trabajar en lugares cercanos a sus domicilios, provocó que la venta de estos vehículos acelerará en el último cuatrienio.



El creciente uso de este medio de transporte ha llevado a empresas como Benotto, Mercurio, Veloci y Magistroni a participar en un negocio con números récord en los últimos 4 años. Desde 2014 el valor de las ventas de bicicletas en México se incrementó 43.4 por ciento, lo que equivale a un promedio anual de 10 por ciento, hecho que no ocurría desde inicios de esta década.



En los primeros 10 meses de 2017 la producción alcanzó un volumen -al incluir modelos infantil y de montaña- de 569 mil 156 unidades en el país y un valor de 363.9 millones de pesos, según el INEGI.



“Afortunadamente hemos visto un crecimiento importante en nuestras ventas, en parte gracias a una mayor cultura e interés por el transporte en bicicleta. El 2017 lo cerramos con un aumento en ventas de 8 por ciento con respecto al 2016, aun cuando tuvimos varias coyunturas a lo largo del año”, dijo Sergio Martínez, director de finanzas de Bicicletas Mercurio.



Por otra parte, un gerente comercial de Travision Bike -cadena de tiendas dedicadas a la comercialización de bicicletas- que pidió omitir su nombre, comentó que el número de tiendas especializadas en la venta de estas unidades se ha duplicado en los últimos 10 años.



“Se han sumado nuevos competidores a la comercialización de bicicletas, antes los podías contar con los dedos de la mano y hoy por hoy existen unos 20 jugadores importantes”, agregó.



El valor de la importación de este vehículo alcanzó los 5 millones 683 mil dólares en los primeros 10 meses del 2017, mientras que en volumen llegó a las 8 mil 312 unidades, de acuerdo al Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (Siavi).



La zona metropolitana del país con el mayor número de kilómetros (km) dispuestos para el transporte en bicicleta es el Valle de México con 147.34 km aproximadamente, entre carriles, camellones, periurbanos, ciclovías y tramos compartidos con autobuses.



Le sigue la ciudad de Hermosillo con 84.4 kilómetros; León con 71.94; Guadalajara con 65.14; en tanto que Querétaro y Mérida ostentan 65.12 y 64 kilómetros, respectivamente, según datos del Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo (ITDP).



Tan sólo en el 2017 se invirtieron más de 9 mil millones de pesos para crear nueva infraestructura que incluye siete nuevas ciclovías que se extenderán por 54.3 kilómetros en la Ciudad de México una vez concluidas.



Otro factor que ha influido en la popularidad de las bicicletas es el encarecimiento de los combustibles en México.



A la fecha, el litro de gasolina Magna ronda los 16.77 pesos y la Premium anda en 18.69 pesos, 101 y 89 por ciento más caras que el nivel que registraban en 2010, cuando tenían un costo de 8.36 y 9.90 pesos, respectivamente, según datos del INEGI.



De acuerdo a la Asociación Nacional de Fabricantes de Bicicletas, (Anafabi), que integra a 12 empresas bicicleteras, el volumen de desplazamiento anual en México es de 2 millones de unidades hechas en el país.



La Anafabi representa el 80 por ciento de los productores nacionales de bicicletas en ‘suelo azteca’.



México se encuentra en el puesto número 46 a nivel mundial en el uso de bicicletas, donde el 17.1 por ciento de su población cuenta con una, lo que significa que está por encima de países latinoamericanos como Perú y Venezuela, cuya penetración es de 14 y 13.7 por ciento, en el mismo orden, según un estudio de la consultora Euromonitor International.



Los primeros puestos están ocupados por los Países Bajos con el 93 por ciento, seguido por Finlandia y Suecia con el 90 y 87.7 por ciento, respectivamente.