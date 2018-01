¿Qué frena a los autos ‘verdes’ en México?

La oferta de vehículos eléctricos creció de 3 a 7 modelos durante los últimos dos años en México, lo que no se reflejó en un aumento de la misma proporción en su participación dentro del mercado total automotor en el país.



Información de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) muestra que en los primeros 9 meses del 2017 se comercializaron 197 unidades -ciento por ciento eléctricas-, apenas 4 por ciento más que lo reportado en igual lapso de un año antes.



Sin embargo, si se compara con el total de coches vendidos en el país, la penetración de ese segmento es de apenas 0.02 por ciento.



Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), indicó que esto se debe a que esa tecnología sigue siendo muy cara, a pesar de que llegaron vehículos con precios más accesibles.



“El elevado precio de estos autos es una desventaja frente a sus similares de motor de gasolina, aunque en el largo plazo sean más redituables con base en la relación costo-beneficio. Esperemos que conforme avance la tecnología se reduzca el precio”, comentó el ejecutivo en entrevista reciente.



También consideró que la falta de infraestructura es un freno para este tipo de autos, pues no en todo el país se pueden encontrar cargadores para vehículos eléctricos.



“Aún falta infraestructura por desarrollar, por lo que en algunas ciudades es inútil tener un auto eléctrico”, destacó por su parte Jorge Vallejo, director de Relaciones Gubernamentales y Cero Emisiones de Nissan Mexicana.



En tanto que Alexander Wehr, director general de BMW México, dijo en entrevista reciente que buscan ofrecer en estos momentos autos de mayor calidad, pues aún no se puede competir en precio.



“Nosotros siempre hemos dicho que el liderazgo (en este mercado) no es por volumen, sino por eficiencia y sustentabilidad. Queremos fortalecer nuestra posición en el mercado premium”, aseveró el directivo de la automotriz.



Entre los modelos disponibles en México están el Renault Twizy, Nissan Leaf, Zacua M2, BMW i3, Chevrolet Bolt EV, Tesla Model S y Model X, vehículos con precios que van desde los 317 mil 700 hasta un millón 600 mil pesos.