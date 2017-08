Van 14 participantes por licitación de canales de televisión

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) informó que 14 participantes en la licitación presentarán este lunes ofertas por 31 canales de televisión en localidades de 17 entidades federativas.



A partir de las 11 horas, el Instituto irá dando a conocer periódicamente en su portal web las posturas más altas al final de cada ronda.



Cabe destacar que las rondas continuarán mientras la demanda por un canal en particular supere a la oferta.



En esta etapa del proceso los participantes ofertarán por canales en 29 entidades del país, que cubren a poco más de 50 millones de habitantes, lo que representa un 45 por ciento de la población total del país, detalló el IFT a través de un comunicado.



Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y la Ciudad de México son las entidades federativas en las que al menos un participante hará ofertas por un canal en esta subasta.



Tras esta etapa, una vez concluida la presentación de ofertas, el 2 y 3 de octubre próximo se emitirán las actas de fallo que acuerde el Pleno del IFT.



Asimismo, se procederá a recibir el pago de las contraprestaciones correspondientes y a la entrega de los respectivos títulos de concesión.



En 2015, el IFT licitó dos cadenas de televisión a nivel nacional, subasta tras la cual Grupo Imagen y Grupo Radio Centro resultaron ganadoras. Sin embargo, ésta última no cumplió con el pago de la contraprestación que ofertó, por lo que una de las cadenas quedó desierta.



Así, la autoridad reguladora diseñó otra licitación para asignar ese espectro, pero esta vez por canales en lugar de cadena nacional. En principio dispuso licitar 148 canales, no obstante, solo hubo interés por 31 canales distribuidos en varias zonas del país, los cuales se disputarán este lunes los 14 interesados con constancia de participación.