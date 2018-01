Usuarios reportan fallas en el TAG PASE

Desde el viernes pasado hasta este martes el TAG PASE, un sistema para telepeaje para autopistas y segundos pisos, registra fallas, de acuerdo con lo reportado por usuarios a través de Twitter.



"No nos han dado fecha para la recuperación total del sistema, se estará reactivando gradualmente", señaló un ejecutivo del centro de atención de TAG PASE.



De acuerdo con el ejecutivo, la aplicación de TAG PASE también “está en mantenimiento para realizar recargas. Los usuarios podrán ir bajando la actualización (de la aplicación) en sus teléfonos inteligentes”.



El TAG sirve para las autopistas que tienen el sistema de telepeaje, como el Arco Norte, Autopistas Urbanas de la Ciudad de México, la México-Veracruz-Oaxaca-Cosoleacaque, México-Tizayuca-Tampico, la México-Querétaro-Zacatecas-Monterrey, Monterrey-Nuevo Laredo-Reynosa-Matamoros, la Guadalajara-Colima-Los Mochis, entre otras.



Los usuarios también señalaron que tampoco se están aceptando recargas con tarjeta de crédito o débito en los puntos autorizados y solamente con efectivo.



Otros han señalado que el dinero recargado no se ve reflejado inmediatamente en sus cuentas, por lo que pueden tener problemas al acceder a los segundos pisos donde se acepta el TAG.



La página web del sistema, señala que en todo el país hay más de 4 millones de TAGs colocados en el mercado, de los cuales 3 millones corresponden a usuarios con autos particulares.



La opción que tienen los usuarios, según lo que explican los ejecutivos de la firma, es realizar una recarga de no menos de 200 pesos en cualquiera de sus puntos autorizados como Sanborns, Tiendas Go Mart, Farmacias Benavides, Farmacias del Ahorro, Seven Eleven, practicaja de Bancomer y cajeros Inbursa.