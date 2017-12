Uber sufre revés: tribunal europeo lo clasifica como servicio de transporte

Uber Technologies sufrió un revés a su argumentación de que es distinta a una operadora de taxis tradicionales, después de que el máximo tribunal de la Unión Europea dictaminase que la aplicación de trayectos en vehículos privados debía regularse como un servicio de transporte cuando los conductores no son profesionales y están utilizando sus propios vehículos.



"El servicio proporcionado por Uber, que pone en contacto a personas con conductores no profesionales, está cubierto por los servicios en el campo del transporte", dictaminó el Tribunal de Justicia de la UE este miércoles en Luxemburgo. Los países de la UE "pueden por lo tanto regular las condiciones en la provisión de ese servicio".



Uber ha argumentado que es una plataforma tecnológica que conecta a los pasajeros con conductores independientes, no una compañía de transporte sujeta a las mismas reglas que los servicios de taxi.



Se trata del primer fallo del tribunal del bloque europeo respecto a cómo una aplicación como Uber debe ser calificada. La industria tecnológica ha seguido de cerca el caso ya que podría sentar un precedente sobre la forma en que se regulan las empresas de la floreciente economía de trabajadores autónomos en el bloque de 28 países.



El caso se centra en UberPop, un servicio de transporte de bajo coste en varias ciudades europeas que permite a los conductores sin una licencia de taxi utilizar sus propios vehículos para recoger pasajeros.



Las impugnaciones legales han obligado a Uber a cerrar UberPop en la mayor parte de los principales países europeos a favor de UberX, que exige que los conductores obtengan una licencia.



La decisión es vinculante y no puede ser apelada.



El caso es: C-434/15, Asociación Profesional Elite Taxi.





ECONOMÍA COLABORATIVA



Uber ha debido enfrentar a reguladores, taxistas y firmas de transporte establecidas tras expandirse desde sus inicios en Sillicon Valley hasta convertirse en una empresa con una valorización de 68 mil millones de dólares.



Tras los numerosos litigios y los cambios dispuestos en su gerencia, recientemente adoptó un tono más conciliador bajo la dirección de su nuevo presidente ejecutivo Dara Khosrowshahi.



El caso en la corte europea resulta clave porque se considera un indicador sobre cómo será regulada en el bloque la pujante economía basada en aplicaciones móviles y negocios colaborativos, que también implica emprendimientos como la firma de entrega de comida Deliveroo.



El tribunal TJUE dijo que Uber "ejerce una influencia decisiva sobre las condiciones bajo las cuales los conductores proveen sus servicios", ya que sin la aplicación móvil "las personas que desean realizar un traslado urbano no emplearían los servicios ofrecidos por estos conductores".



Es poco probable que la decisión tenga un impacto inmediato sobre las operaciones de Uber en Europa, donde ha reducido el uso de servicios sin licencia como UberPOP para adherirse a las normas de transporte locales.



Con información de Reuters*