Uber despide a experto en vehículos autónomos tras demanda

Uber despidió a Anthony Levandowski, el ingeniero contratado para dirigir la iniciativa de automóviles autónomos que ahora está en el centro de una disputa legal sobre la tecnología con la matriz de Google, Alphabet.



Levandowski ingresó a Uber en 2016 después de varios años en el proyecto de conducción autónoma de Google, que ahora se llama Waymo. Este traslado es objeto de un polémico caso judicial que ahora enfrenta la firma con sede en San Francisco.



Waymo presentó cargos contra la compañía, alegando que Levandowski robó secretos comerciales y patentes de su propiedad para el desarrollo de la tecnología de autoconducción, y los llevó a Uber. Levandowski ha invocado su derecho a la Quinta Enmienda para no declarar en el caso.



En abril, Uber reemplazó a Levandowski como jefe de su programa de autoconducción, pero no fue sino hasta este martes que el diario El New York Times informó sobre el despido.