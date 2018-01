Tu smartphone y tu tele hacen ganar a las mineras

En México la creciente producción de smartphones, paneles solares, baterías para autos y pantallas de televisión han detonado una mayor demanda de plata, pues el metal representa un insumo importante en su manufactura.



Coeur Mining, Fresnillo plc, Pan American Silver, Fortuna Silver y First Majestic Silver, que representan las cinco mayores productoras de este metal precioso en México, extrajeron en 2017 más de 78 millones de onzas de plata, lo que representó un alza de 13 por ciento respecto a un año antes, el aumento más grande desde 2013 y el mayor volumen desde que se tiene registro.



Estas compañías generan casi la mitad del metal precioso en México, mercado que ocupa el primer lugar en la producción del mineral a nivel mundial.



Especialistas explicaron que la mayor extracción de plata en el país obedece a una creciente demanda del metal en la industria manufacturera, principalmente para la fabricación de aparatos electrónicos y eléctricos como paneles solares y smartphones.



“Alrededor del 50 por ciento del consumo global de la plata tiene lugar en las aplicaciones industriales, incluidas la electrónica, telefonía, energía solar, purificación de agua y fabricación de ventanas, entre otras”, dijo Rodrigo Heredia, subdirector de análisis bursátil y especialista del sector minero en Ve por Más Casa de Bolsa.



Información de la consultora GFMS muestra que la demanda del metal precioso para aplicaciones industriales en México se incrementó 11.6 por ciento en promedio anual desde 2008, mientras que el año pasado se redujo en 14 por ciento su uso en la producción de joyería.



“El principal impulsor es la industria solar, que registró un impresionante aumento de 44 por ciento en consumo el año pasado”, detalló la consultora en su reporte sobre el sector.



La manufactura de electrónicos (que incluye teléfonos y pantallas) es la que más demanda el metal en México; de hecho, más que triplicó su consumo en los últimos 10 años, al pasar de 2.1 millones de toneladas en 2007 a casi 7 millones para el año pasado.



“De todos los metales en la tabla periódica, la plata disfruta de uno de los paisajes más versátiles con sus usos que se encuentran en una amplia variedad de aplicaciones. Las características sin igual de la plata sirven a muchos productos industriales”, dijo Michael DiRienzo, director ejecutivo del Silver Institute.



En los últimos cinco años, el valor de la manufactura de electrónicos aumentó a una tasa promedio anual de 7.1 por ciento, mientras que la correspondiente a artículos de generación, distribución y almacenamiento de electricidad avanzó 3.3 por ciento, revela información del Inegi.



Fresnillo plc, el mayor productor de plata a nivel mundial y subsidiaria de Industrias Peñoles, registró una producción de 42.7 millones de onzas durante los primeros nueve meses del año pasado, lo que significó un incremento de 15.3 por ciento respecto a lo reportado en igual lapso de 2016, de acuerdo con sus reportes.



“La compañía tiene un sólido historial de crecimiento orgánico, evitando fusiones y adquisiciones en lo alto del ciclo y usos excesivos de capex”, citan en un reporte especialistas de Citibanamex.



SUBEN 20 POR CIENTO INVERSIONES



En 2017 las cinco mayores extractoras de plata en México realizaron inversiones de 905 millones de dólares en sus proyectos mineros, 20 por ciento más que un año antes.



Heredia consideró que el mayor desembolso no sólo depende de la demanda del metal, sino también de su precio.



“La industria minera es muy distinta a otras que elevan su inversión si ven una mayor demanda. Aquí es importante el precio del metal, pues eso justifica en parte si expanden o no las inversiones”, explicó el subdirector de análisis bursátil de Ve por Más.



Aunque para 2018 se espera un aumento de apenas 0.3 por ciento en el precio de la plata, en los siguientes tres años podría subir 8 por ciento, lo cual genera estabilidad para las compañías, destacó el experto.



Para este año Fresnillo plc tiene previsto realizar una inyección de 860 millones de dólares, nivel que puede ajustar para febrero cuando reportará sus números del cuarto trimestre de 2017.



Octavio Alvídrez, director general de la compañía, dijo en conferencia reciente que tienen como prioridad reducir sus costos de operación. “Estoy seguro de que estamos bien posicionados para cumplir con nuestros objetivos de producción”, destacó.



Por su parte, First Majestic Silver Corp planea realizar un desembolso de 125 millones de dólares en sus minas de México, a lo que sumará la compra de Primero Mining en una operación de 320 millones. Tan sólo esto le permitirá duplicar su nivel extracción de plata en México.



Sin embargo, Christopher Ávila, presidente de la Comisión de Relaciones Gubernamentales de la Cámara Minera de México (Camimex), dijo que gran parte de estas inversiones son para mejoras operacionales y no para exploración, lo cual reduce la capacidad de México en reservas.