3 pasos para blindar tu celular de la publicidad

Seguramente has recibido mensajes de texto o llamadas ofreciéndote viajes, participar en concursos y cambiarte de compañía telefónica. A más de uno nos provocan dolores de cabeza por lo menos una vez a la semana.



Si eres uno de los afectados, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) cuenta con el Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP) con el que en máximo 30 días dejarás de recibir publicidad de todo tipo.



Si tienes duda de cómo hacerlo, te explicamos cuáles son los pasos para que te deshagas para siempre de esos mensajes y llamadas indeseables.



1.-Registra tu número



Para que tu línea telefónica esté registrada en el REPEP, tienes tres opciones y todas son gratuitas:



-Llamar desde el teléfono fijo o celular que deseas “proteger” al número 96 28 00 00 (Valle de México, Guadalajara y Monterrey) o al 01 800 96 28 000 para el resto del país.



-Comunicarte a la línea del Consumidor (de Profeco), cuyos teléfonos son: 5568 8722 para la Ciudad de México y área metropolitana, o al 01 800 46 88 722 del interior de la República, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas.



-Ingresar a la página del REPEP, donde verás el siguiente formulario.

1 El proceso es rápido y gratuito Puedes registrar números fijos y celulares.

2.- ¿Qué tipo de publicidad quieres eliminar?



Ahora seleccionaremos qué tipo de anuncios no queremos recibir en nuestras casas o teléfonos móviles.



-Si elegimos registrar nuestra línea desde nuestro número, escucharemos un menú. El número uno es para inscribir el teléfono al REPEP, el dos es para presentar denuncias contra las compañías publicitarias y el cuatro para cancelar el bloqueo, por si en algún momento te arrepientes de no recibir llamadas o mensajes comerciales.



El marcar el número uno, nos dará otro menú. En él, te preguntan qué tipo de material no deseas recibir.



El primero es del sector de telecomunicaciones, el segundo es de tipo turístico, el tercero es del comercial y el cuarto es para no recibir ninguno de los anteriores.



-Si llamas a la línea de Profeco, selecciona el número seis del primer menú. Posteriormente, marca el número uno, donde te inscribirás al programa. En el siguiente paso te aparecerán las mismas opciones que si llamas directamente de tu línea; pincha el uno.



Posteriormente, también te dará las opciones para seleccionar qué tipo de contenidos publicitarios no quieres recibir.



-Si tu opción fue vía internet, podrás elegir también qué tipo de publicidad no deseas ver ni escuchar jamás en tus teléfonos.

1 El trámite por teléfono dura menos de un minuto La llamada puedes hacerla desde tu línea o registrar otro número telefónico.

3.-Esperar



Según la Profeco, las compañías del sector turístico, de telecomunicaciones o de comercio están obligados a suspender sus mensajes a tu línea telefónica en un plazo máximo de 30 días.



Según Profeco, en diez años se han registrado casi dos millones de números telefónicos al programa y se atendieron tres mil 483 denuncias contra los sectores de telecomunicaciones, comercio y turismo.



El propósito del REPEP, además de bloquear la publicidad que no desean recibir los usuarios, es proteger su información personal para que no sea utilizada por otras empresas de mercadotecnia.