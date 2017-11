Transportistas prevén desabasto de turbosina si siguen retrasos de Pemex

Luego de que Pemex Logística no les haya pagado a tiempo los fletes de tres meses de turbosina y gasolinas a los autotransportistas, éstos vislumbran un posible desabasto, principalmente del combustible para aeronaves.



"No queremos llegar a ese escenario de desabasto de turbosina, pero las empresas están en una quiebra técnica", respondió Refugio Muñoz, vicepresidente de la Cámara Nacional del Autotransporte (Canacar) luego de ser cuestionado si existiría un riesgo de desabasto para la temporada alta de viajes aéreos a finales de año de continuar con los retrasos.



Los cálculos de los transportistas refieren que el 91 por ciento del abasto de turbosina se realiza por autotanques a falta de los turbosinoductos; mientras que del total de los derivados de petróleo los camiones participan con el 30 por ciento.



"Hay casos de aeropuertos críticos como el caso de Cancún, El Norte en Nuevo Leon y los de la zona del Golfo", advirtió Juan José Ortiz Ríos, representante de los autotanques en la Canacar.



Según directivos del gremio y representantes de 157 empresas que le dan servicio a Pemex, el incumplimiento de pago comenzó desde agosto, siguió en septiembre y a finales de octubre recibieron el pago de unos mil millones de pesos.



"Pero quedan por saldar 500 millones de pesos del mes pasado (octubre) y los adeudos de los fletes de lo que va de noviembre, además de que subimos costos 16 por ciento y Pemex no nos ha ajustado la tarifa", expuso Ortiz Ríos.



Estas empresas, las cuales 15 ya dejaron de prestarle servicio a Pemex, llevan la turbosina o gasolinas y diésel a las Terminales de Almacenamiento y Reparto, donde las pipas de la empresa del Estado toman el combustible para transportarla a las gasolineras.



"Queremos informar de esto, en primer lugar para que se cumpla con los pagos, y en segundo lugar, si es que ocurre (que se deje de dar servicio) que se sepa que avisamos a Pemex, pues esto pone a las empresas y la cadena de suministro en una real condición de quiebra técnica", añadió Muñoz en conferencia con medios.



: