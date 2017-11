Trabajadores de Zara denuncian falta de pago en las etiquetas de la ropa

Los trabajadores en Turquía que fabrican ropa para el minorista de moda Zara idearon una forma inusual de asegurarse de que los compradores escuchen sus quejas sobre el trato laboral injusto.



The Associated Press informa que los trabajadores turcos de un fabricante subcontratado, hartos de la falta de pago prometido, comenzaron a etiquetar la ropa con una declaración para los compradores: "Hice este artículo que vas a comprar, pero no me pagaron para ello".



Las etiquetas instan a los compradores a presionar a Zara para que les pague adecuadamente, informa AP. Las etiquetas de Zara identifican a los trabajadores como empleados del fabricante Bravo, que según los informes cerró durante la noche.



Los trabajadores dijeron que Bravo les debe tres meses de sueldo e indemnización por despido.



Inditex, la compañía con sede en España propietaria de Zara, no respondió a las preguntas de la AP ni a Fortune.