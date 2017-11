TLCAN daría a IFT e IMPI 'superpoderes' sobre contenidos en internet

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) podría dotar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) de atribuciones adicionales en materia de contenidos una vez que se aborden los acuerdos en telecomunicaciones, aseguró Francisco de Rosenzweig, exsubsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía (SE).



En una charla en la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, el exfuncionario de la SE apuntó que ello se daría con la finalidad de que, a través de una serie de criterios, estos organismos tuvieran la autoridad de 'bajar' de internet cierto tipo de contenidos.



"Lo que se busca es que los proveedores de servicio de internet no realicen funciones de policía ante contenido ilegal o sin autorización, y ahí radican no solo los derechos del usuario sino también los derechos de creación de contenido y de poder poner una serie de contenidos que probablemente no tienen la autorización de su creador", subrayó De Rosenzweig.



De Rosenzweig detalló que, a diferencia de México, en Estados Unidos hay una legislación que permite criminalizar cualquier delito en contra de una violación a la propiedad intelectual en materia de servicios de internet con base en que cualquier proveedor de contenidos de la red que no cuente con autorización debe bajar ese contenido.



En el caso de México, explicó, una falta de esa magnitud se hace acreedora a una pena administrativa. Por ello, junto con Canadá, se buscaría una legislación eficaz sin tener que llevar a cabo una reforma a la legislación penal.



En ese sentido, De Rosenzweig afirmó que éste es uno de los temas ofensivos de Estados Unidos porque también implica el combate a la piratería al haber un interés de ir más allá de lo que pactó en el TTP.



"En la medida en que se protejan los derechos de los usuarios y haya reglas no discriminatorias, todo lo que se pueda agregar al TLCAN debe ser provechoso. Ya pasaron 25 años y, por ello, sí habría que buscar integrar todos los avances tecnológicos que han habido a fecha", acotó De Rosenzweig.



Se prevé que la siguiente ronda de negociaciones se realice a mediados de este mes.



: