3 temas de telecom que quedaron fuera del TLCAN 2.0

La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en su apartado de telecomunicaciones dejó fuera la discusión los temas de conectividad universal, homologación del espectro y convergencia entre México, Estados Unidos y Canadá, dijeron expertos.



La conectividad universal es una política que promueve, como en el caso de Estados Unidos, que la población de menores recursos tenga acceso a internet o telefonía, para lo cual los operadores y el gobierno invierten para llevar los servicios a zonas remotas, un escenario distinto al de México.



Jorge Bravo, analista de Mediatelecom, Policy & Law, dijo que México debería tener un programa de conectividad universal que actualmente no tiene.



Otra de las apuestas que no se incluyeron en el debate del TLCAN es la convergencia en la que todos los jugadores del sector de telecomunicaciones ofrezcan todos los servicios, algo que en el mercado mexicano aún no es posible.



Abel Hibert, excomisionado de la extinta Cofetel, dijo que los temas que Estados Unidos pudo plantear para la discusión son el comercio electrónico y la homologación de equipos que están ligados a actividades comerciales de interés para ambas naciones.

