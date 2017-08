Teléfonica y AT&T, las más afectadas sin Tarifa Cero

Telefónica y AT&T serán los operadores más afectados con la eliminación de la Tarifa Cero dada su mayor dependencia de los ingresos por voz y flujo operativo (EBITDA) respecto a otras empresas como Megacable y Televisa, que se verán menos impactadas, expuso un análisis de UBS.



En ese sentido, la correduría suiza indicó que dependiendo del análisis de mercado que haga el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), así como el establecimiento de la nueva tarifa de interconexión evaluará el impacto financiero y previsiones a futuro.



La semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que es el IFT y no el Congreso de la Unión el que tiene la facultad para establecer las tarifas de interconexión, dando la razón a Telcel en el amparo promovido por este motivo y que obligará a los competidores a pagar, a partir de 2018, a la empresa de Carlos Slim por las llamadas terminadas en su red.



El tribunal dictaminó que las tarifas de interconexión impuestas en 2014 por el Congreso, como parte de la ley secundaria de la reforma, deberían basarse en análisis técnico y económico, facultad que está en manos del IFT.



La sentencia de la Corte no tiene un efecto retroactivo para Telcel, es decir, el proyecto votado por unanimidad por parte de los ministros de la Segunda Sala establece que a fin de no afectar a los consumidores, los rivales no pagarán por la interconexión que tienen desde hace tres años con Telcel.



Las opiniones dentro de la industria están divididas. Por un lado, actores como AT&T, Axtel, Mega, Izzi entre una veintena de jugadores han asegurado que la eliminación de la tarifa cero traerá consigo implicaciones negativas para la industria respecto a precios e inversiones.



Por el contrario, expertos del sector han asegurado que con la resolución se da certeza jurídica a todos los jugadores además de que la autoridad reguladora descartó que vaya a darse un alza en los precios de los servicios de telefonía en el futuro.