Telefónica ahora quiere competir con Slim ‘en Infinitum’

Con la intención de incrementar sus ingresos en México y aprovechar oportunidades de negocio, Telefónica emprendió un programa piloto de internet en el hogar, un servicio con el que tendrá que competir con jugadores más experimentados como Telmex, Televisa, Megacable, Totalplay y Axtel.



El operador de origen español ofrecería internet fijo a través de su red celular con dos principales objetivos: elevar la penetración de banda ancha fija en el país, que actualmente es de 49 por cada 100 hogares, así como ofrecer mejores velocidades y mayor calidad a los usuarios, adelantó a El Financiero Mariano Hansen, líder del proyecto Internet en el Hogar de Telefónica.



Para el directivo, la oportunidad de este negocio se encuentra no sólo en la baja penetración de internet fijo sino también, en las bajas velocidades que se ofrecen.



“Las bajas velocidades que se ofrecen en los paquetes nos dan una oportunidad de negocio para el futuro de la era digital 100 por ciento: tener en un solo servicio fácil acceso y más penetración de internet, además de reducir la brecha digital de forma rápida”, comentó.



El piloto tiene como base Toluca, aunque se probará en otras ciudades como Tijuana, Guadalajara, San Luis Potosí y Apodaca. Sin embargo, con el piloto Telefónica evaluará cuáles son los mercados que tengan mayor potencial para instalar el servicio, que podría iniciar formalmente al cierre del primer trimestre de este año.



Para los expertos, el potencial de mercado de banda ancha fija aún es importante, si se toma en cuenta que la penetración de internet en el hogar es bajo.



Además, uno de los principales atractivos de este negocio para el operador está en el alto nivel de ingreso promedio por usuario (ARPU) que percibe el segmento fijo, que asciende a 920 pesos respecto a los 577 pesos de las telecomunicaciones móviles, de acuerdo con los últimos datos disponibles del IFT, además de que la concentración de este mercado en particular ha disminuido.



Sin embargo, para los analistas, esta apuesta representa un reto para Telefónica, pues en este segmento Telmex y Televisa lideran la participación de mercado con el 56.2 y el 22 por ciento, respectivamente; seguidos por Megacable, con el 14.7 por ciento; Totalplay, con el 4.2 por ciento; Axtel, con 2.5 por ciento del mercado y Maxcom, con apenas el 0.5 por ciento.



Claudia Benassini, investigadora de la Universidad La Salle y experta en temas de telecomunicaciones afirmó que la nueva apuesta de Telefónica supone un reto complicado, dado que la empresa entrará a un segmento que no solo desconoce, sino que está muy competido y además lleva tiempo posicionarse en la preferencia de los usuarios.



“El mercado de internet fijo es muy difícil de atacar, puesto que Telmex es un jugador muy fuerte, y algunas de las empresas que ofrecen este servicio dependen de la infraestructura del preponderante, por lo que el avance parece que está muy limitado”, comentó.



No obstante, reveló que esta ‘aventura’ podría ayudarle a recuperarse del bajo estatus que mantiene como el segundo jugador en el segmento de telefonía móvil en México, donde en los últimos años ha registrado menores ingresos, así como caídas en el número de clientes, flujo operativo, ARPU e incluso, una menor inversión.



Desde el tercer trimestre de 2015, con AT&T como un nuevo competidor formal en el segmento de telefonía móvil, los ingresos de Telefónica se redujeron alrededor de 11 por ciento, mientras que los de Telcel apenas cayeron un 2.8 por ciento respecto al mismo trimestre de 2017; un escenario muy distinto para el operador estadounidense, quien elevó un 50 por ciento sus ingresos en el mismo lapso.



De acuerdo al último dato disponible del IFT, Telefónica ha sido el operador que menos ha invertido, pues su inversión en el segmento móvil representa apenas el 13 por ciento, muy lejos del 42.5 por ciento que representa la inversión de AT&T y del 44.6 por ciento de Telcel.



En el último año, el operador ibérico ha perdido el 6.4 por ciento de sus clientes, al pasar de 27.2 millones a 25.4 millones de usuarios; en tanto que su ARPU, en el mismo lapso, cayó poco más de 10 por ciento y su flujo cayó 2.8 por ciento.



Rogelio Espinosa, consultor experto en telecomunicaciones, señaló que un concesionario como Telefónica, podría buscar desplegar infraestructura en lugares en los que la competencia no es tan alta, aunque vislumbra que la estrategia está encaminada a tener gastos que no impliquen invertir.



“Es un mercado en el que podría tener un retorno de inversión adecuado siempre y cuando invierta en infraestructura, aunque parece que parte de su objetivo es no tener infraestructura y así tener solo gastos operativos y no de inversión”, afirmó.



LA NUEVA COMPETENCIA, OTRO RETO

​

Telmex, Telnor, izzi, Axtel, Megacable, Totalplay y algunos otros son los operadores que se compiten el mercado de internet fijo.



Recientemente, fue lanzado un nuevo servicio de internet fijo más telefonía denominada Blue Telecom, una extensión de Sky que busca ‘darle batalla’ a Telmex, quien más clientes tiene en este tipo de ofertas, un nuevo rival a vencer para Telefónica.



Fuentes de Grupo Televisa comentaron que por el momento la marca Blue Telecom se comercializa de manera independiente al servicio de TV de paga que se vende bajo la marca SKY y VETV.



Los expertos coinciden en que la oferta podría resultar atractiva si integra elementos que hagan la diferencia y si entra a mercados en donde no tenga que enfrentarse directamente a jugadores de gran tamaño.



Telefónica tiene en puerta más proyectos y de acuerdo con el operador, planea más inversión para este 2018 ante oportunidades como una nueva licitación de espectro, la de la banda 2.5 GHz.