Tarifa de interconexión no debe subir precios para usuarios: Contreras

La aplicación de la tarifa de interconexión para los operadores de telecomunicaciones que terminen llamadas y/o mensajes en la red de Telcel no implicará un incremento en los precios de los servicios que los operadores ofrecen a los usuarios finales, afirmó Gabriel Contreras Saldívar, comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en entrevista con Radio Fórmula.



“Absolutamente no. No existe una razón por la que, con base en esta resolución, se aumenten los precios a los usuarios finales; lo que sí ocurriría con una tarifa más alta”, aseguró el titular del IFT.



Los competidores tendrán que pagarle a Telcel por llamadas, mensajes, originación de servicio y tránsito (tarifas de interconexión) entre 0.003092 y hasta 0.028562 pesos a partir del primero de enero de 2018.



Esto, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgara un amparo en favor de la telefónica que controla Carlos Slim, quien se inconformó por considerar que debió ser el IFT y no los senadores los que determinaran el costo de la tarifa de interconexión, que, desde 2014, es cero.



Respecto a la nueva tarifa, el comisionado presidente fue enfático al señalar que las tarifas que pagarán los competidores de la filial controlada por Carlos Slim “no son una ocurrencia del regulador, pues obedecen a un modelo de costos de carácter público”.



Por su parte AT&T y Telefónica, los principales rivales de Telcel, manifestaron sentirse decepcionados por la decisión de la autoridad reguladora al asegurar que ésta solamente beneficia al Agente Económico Preponderante (AEP) y afecta tanto a la competencia como a los consumidores.



“Hoy estamos decepcionados, ya que la nueva tarifa de interconexión es un paso atrás en el camino para cumplir el objetivo de las reformas”, dijo el operador estadounidense.



Por su parte, Telefónica México expuso que dicha resolución supone ‘serias consecuencias' para el sector de telecomunicaciones.