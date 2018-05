Starbucks deberá poner etiquetas de advertencia por cáncer en sus bebidas... en California

Un juez de Los Ángeles dio el fallo judicial de un proceso que se empezó este año y determinó el pasado 7 de mayo que el café que se vende en California debe llevar advertencias sobre el cáncer.

El juez de la Corte Superior, Elihu Berle, dijo que Starbucks y otros minoristas no demostraron que los beneficios de beber café superan los riesgos de una sustancia química que es un subproducto del proceso de tostado.

Un grupo sin fines de lucro demandó a unas 90 compañías de café, incluidas Keurig Green Mountain y Peet's Operating Co, bajo una ley estatal que exige advertencias sobre productos y lugares donde existen sustancias químicas que pueden causar cáncer.

El químico en cuestión, la acrilamida, está catalogado por el estado de California como causante de cáncer, pero otros grupos lo clasifican como probable carcinógeno.

Los abogados de la industria del café argumentaron que la acrilamida se encontró en niveles inofensivos y que su producto debería estar exento de la ley porque el producto químico resulta naturalmente de la cocción necesaria para el sabor.

La decisión final despeja el camino para que el Consejo de Educación e Investigación sobre tóxicos busque una orden judicial permanente que conduzca a etiquetas de advertencia ominosas o un compromiso de la industria para reducir el ingrediente químico de su producto, como lo hizo hace años la industria de las papas fritas cuando es demandado por el mismo grupo.

El abogado Raphael Metzger, que representa a la organización sin fines de lucro, dijo que espera que la mediación conduzca a una solución del caso que se viene gestando desde hace ocho años. Si no se llega a un acuerdo, otra fase de prueba determinaría sanciones civiles tan altas como 2 mil 500 dólares por persona expuesta cada día desde que se presentó la demanda en 2010.

"En todos los años que he estado practicando, nunca he tenido un caso que llegue a este punto", dijo Metzger. "Han perdido todas sus defensas y hemos demostrado nuestro caso. Los únicos problemas que quedan son la naturaleza y la forma de la medida cautelar y la cantidad de sanciones a evaluar. No es un lugar bonito para ellos ".

Berle había fallado hace dos años contra la mejor defensa de la industria antes de emitir la decisión tentativa el 29 de marzo que rechazó una defensa secundaria.

En ese momento, la industria del café dijo que estaba considerando todas las opciones, incluidas las apelaciones. Dijo que las advertencias de cáncer serían engañosas y dijo que numerosos estudios han demostrado beneficios para la salud de beber café.

La industria y los abogados del caso no respondieron de inmediato a un correo electrónico en busca de comentarios enviados después del horario comercial.