Spotify quiere llegar a Wall Street, pero mediante un 'atajo'

Ejecutivos de Spotify se han reunido con los reguladores estadounidenses que supervisan el plan de la compañía de música de saltarse una Oferta Pública Inicial (OPI) y empezar a cotizar directamente en la Bolsa de Valores Nueva York, según fuentes al tanto.



La cúpula de Spotify se reunió el mes pasado con funcionarios de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas debido a que las reuniones fueron privadas.



Los reguladores solicitaron la reunión para obtener detalles sobre el plan del servicio de streaming de música pagada más grande del mundo de esquivar una OPI - la ruta convencional para empezar a cotizar acciones.



La empresa ha permanecido en contacto con funcionarios de la SEC desde la reunión, dijeron las fuentes.



Spotify apunta a debutar a finales de este año o principios del próximo en la Bolsa de Nueva York.



Con un flujo de efectivo de sus más de 60 millones de suscriptores de pago y familiaridad entre los inversores, la empresa no está tratando de recaudar dinero o hacerse conocer a los posibles accionistas - los objetivos clave de las OPI.



Un listado directo también evita las tarifas de suscripción y las restricciones a la venta de acciones por parte de los propietarios actuales. Tampoco diluye las tenencias de ejecutivos e inversionistas.



Por otra parte, introduce incertidumbre, ya que los suscriptores en una IPO típica establecen un precio basado en la retroalimentación de los inversionistas y tienen compradores alineados.



Incluso entonces, algunos nuevos problemas aparecen. Durante la última década, sólo un puñado de empresas han empezado a cotizar directamente en el Nasdaq Stock Market. Spotify sería el más grande y el primero en hacerlo en la Bolsa de Nueva York.



Aunque las ventas de acciones estándar pueden ser rápidamente aprobadas, es común que el personal de la SEC pase más tiempo examinando ofertas que involucran nuevos tipos de estructuras o productos. Es posible que los reguladores simplemente quieran una mejor comprensión de cómo funcionará el listado de Spotify. La agencia se negó a hacer comentarios.



Spotify tiene contratado a Goldman Sachs Group, Morgan Stanley y Allen & Co. para evaluar sus opciones. La compañía ya ha recaudado más de mil millones de dólares en patrimonio accionario y en marzo de 2016 obtuvo un millón de dólares en un préstamo convertible de inversionistas liderados por TPG.



La conversión estaba vinculada a una oferta pública, con los términos cada vez más favorable para TPG en cuanto más se tarde el debut bursátil.



Al elegir cotizar directamente, Spotify tendrá que llegar a un nuevo acuerdo con la empresa de capital privado.



El valor de Spotify fue calculado en 8 mil 500 millones de dólares hace dos años cuando recaudó 526 millones. La compañía sería uno de los mayores proveedores de tecnología de consumo en salir a Bolsa en los últimos años.



La empresa ha crecido de 20 millones de suscriptores hace dos años a 140 millones de usuarios de sus opciones gratuita y de pago en julio de este año.



La empresa reportó una facturación de 2 mil 930 millones de euros (3 mil 450 millones de dólares) en 2016, 52 por ciento más que el año anterior.