Softbank acuerda compra de participación mayoritaria en Uber 

Accionistas de Uber habrían acordado vender una participación en la empresa líder de viajes compartidos a un grupo de inversionistas encabezado por SoftBank, lo que le permitiría al conglomerado japonés acumular una parte considerable de la empresa a un precio más bajo frente a la última valoración.



La transacción implica una valoración de 48 mil millones de dólares para Uber, según una fuente al tanto del acuerdo.



El grupo de inversionistas, que incluye a SoftBank, Dragoneer Investment, TPG, Tencent y Sequoia Capital, también pondrá al menos otros mil millones de dólares directamente en la empresa con sede en San Francisco a una valoración mayor de 69 mil millones de dólares, de acuerdo con la persona, que pidió no ser identificada porque la transacción aún no está completa.



El diario The Wall Street Journal informó anteriormente sobre la venta de acciones.



El acuerdo convertiría a SoftBank en uno de los principales accionistas de Uber y le daría derecho a asientos en la junta. También pondría en marcha un lista de reformas de gobierno corporativo que dependen de que el acuerdo avance.



Bajo el pacto, la junta se expandiría a 17 miembros y se revocaría el poder de votación desmesurado otorgado a los primeros accionistas.



Benchmark, el mayor accionista de capital de riesgo de Uber, también abandonaría un caso legal que persigue en arbitraje contra el expresidente ejecutivo Travis Kalanick.



SoftBank había estado buscando una participación de al menos 14 por ciento en el acuerdo.