Sobornos de Odebrecht en México iniciaron en 2009 y superan los 16 mdd: MCCI

La empresa Odebrecht comenzó en 2009 a dar presuntos sobornos en México y llegan a 16 millones 595 mil dólares, informó este lunes Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).



En la investigación se descubrió que el pago inició en 2009 y no en 2010 como mencionaron en diciembre del año pasado seis ejecutivos de la compañía ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos.



El periodo en el que se ha descubierto que se hicieron estas transacciones fue entre 2009 y 2014.



Además, MCCI informó, con base en documentos, que el monto total de los presuntos sobornos hasta ahora es de 16 millones 595 mil dólares, 57 por ciento más de lo que dijeron los ejecutivos de Odebrecht en su declaración ante la justicia estadounidense, quienes aseguraban haber otorgado 10 millones 500 mil dólares a cambio de obtener beneficios en contratos de obra por 39 millones de dólares.



VERACRUZ Y MICHOACÁN, DE NUEVO EN LA MIRA



Según el texto de la investigación, los pagos iniciaron en 2009, mismo año en el que Odebrecht realizó su mayor inversión en Veracruz, en la planta petroquímica Etileno XXI.



Esto coincidió también con elecciones federales intermedias.



“Entre el 3 y el 9 de junio de 2009 -un mes antes de la elección federal- una firma creada por Odebrecht en Panamá realizó dos transferencias por 2 millones 358 mil dólares a una empresa ‘fachada’ ubicada en Veracruz, con la intermediación de dos instituciones: Banco Mercantil del Norte y The Bank of New York. Esta es la primera vez que se publican estos depósitos, los cuales fueron identificados por MCCI en estados de cuenta del banco Credicorp ubicado en Panamá”, explicó la asociación civil.



Anteriormente, MCCI reportó que entre agosto de 2010 y febrero de 2011, Odebrecht transfirió otros 3 millones 754 mil dólares a Blunderbuss Company de México, una compañía 'fantasma' en Veracruz detrás de la cual operaba una red de prestanombres que estuvo vinculada al Gobierno del exgobernador Javier Duarte. El dinero provenía de Credicorp y Meinl Bank (institución propiedad de Odebrecht) a nombre de IREAD -de la isla de Antigua- y de Constructora Internacional del Sur, ubicada en Panamá.



En el caso de Michoacán, la transferencia de presuntos sobornos, que ascienden a 383 mil dólares, se realizó en febrero de 2010 para una obra llamada “PH Michoacán”, que se construyó en Tierra Caliente y por la que Odebrecht cobró casi el doble. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel tenía un costo de mil 500 millones de pesos y con su sucesor, Leonel Godoy, fue de dos mil 914 millones de pesos.



“La referencia del soborno en Michoacán viene en una cadena de correos electrónicos interceptados por la Fiscalía de Brasil. Uno de los mensajes, fechado el 19 de febrero de 2010, lo mandó Angela Ferreira Palmeira, identificada por los investigadores brasileños como la contadora del departamento de sobornos, a su superior Fernando Migliaccio Da Silva, encargado de Odebrecht de hacer pagos ilegales a funcionarios y políticos en el extranjero”, detalló en el informe de su investigación.



El caso de Odebrecht y Tierra Caliente fue denunciado ante la Procuraduría General de la República (PGR) en junio pasado, mes en el que inició la investigación realizada por Mexicanos contra la Corrupción.



Según una investigación de MCCI, el extitular de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, recibió presuntamente 10 millones de dólares en sobornos entre 2012 y 2014, mismos que fueron depositados en los bancos Gonet et Cie de Suiza y Neue Bank de Liechtenstein, en cuentas a nombre de las empresas Latin America Asia Capital y Zecapan, afincadas en las Islas Vírgenes Británicas.



Sin embargo, Lozoya negó su participación en la red de corrupción y dijo estar dispuesto a colaborar con las autoridades y recordó que durante su gestión Odebrecht firmó dos contratos con Petróleos Mexicanos, pero subrayó que en éstos él, por sí solo, no pudo decidir a quién entregarlos, dado que hay un Comité que revisa las licitaciones.