Slim reducirá su influencia en el New York Times

El multimillonario Carlos Slim planea vender más de la mitad de su participación de 17 por ciento en el diario New York Times a inversionistas de fondos de cobertura de Estados Unidos, con lo que reduciría su influencia sobre una de las editoriales más prestigiosas del mundo.



Los negocios de Slim vendieron a principios de este mes 250 millones de dólares de valores fiduciarios canjeables obligatorios en una oferta privada que da a los compradores el derecho a una participación de 9 por ciento en New York Times, según una fuente al tanto.



Las acciones de la casa editorial han subido más de 50 por ciento desde que Slim aumentó su participación en 2015 y se convirtió en el mayor accionista.



El acuerdo, que fue mencionado en una declaración del 6 de diciembre pero había pasado desapercibido, significa que cuando los valores se venzan dentro de tres años y se conviertan automáticamente en acciones Clase A del New York Times, Slim y sus compañías se quedarán con aproximadamente 8 por ciento de las acciones de la casa editorial, dijo la persona, que pidió no ser identificada porque la información es privada.



En esencia, el multimillonario creó un fideicomiso, ofreció acciones del New York Times en garantía, bloqueó las acciones durante tres años y luego vendió los derechos de esos títulos a los inversionistas.



Slim acumuló su participación en el New York Times luego de prestarle a la compañía 250 millones de dólares en 2009 para ayudarla a superar la crisis financiera.



En 2015, ejerció opciones sobre esas acciones para convertirse en el mayor inversionista individual del Times en una muestra de confianza en la empresa, incluso cuando los lectores y especialistas en marketing acuden a internet, donde el contenido es a menudo gratuito y las tarifas publicitarias son más baratas.

1

Con una participación más pequeña, Slim perderá parte del poder que tenía para votar por miembros de la junta de Clase A, un grupo que puede incluir no más de un tercio de los miembros de la junta.



La familia Ochs-Sulzberger -los propietarios del periódico- posee acciones Clase B que le da un firme control sobre la compañía. El editor Arthur O. Sulzberger Jr. se retirará a fines de este año, después de un cuarto de siglo al frente del periódico, y será remplazado por su hijo AG de 37 años.



La transferencia de acciones a través de instrumentos híbridos permite a Slim aprovechar los pagos de impuestos diferidos hasta que se complete la transacción, dijo la persona.



Arturo Elias Ayub, vocero de Slim, confirmó la transacción. Un vocero del New York Times dijo que el periódico está "agradecido por la confianza y el respaldo de Slim en la empresa" luego de convertirse en accionista en un momento "crítico" de su historia.



Los inversionistas técnicos, como los fondos de cobertura, compraron la mayoría de los valores ofrecidos por Slim, tal vez buscando aprovechar la oportunidad de arbitraje abierta por el acuerdo, dijo la persona.



En julio, el holding familiar de Slim, Inversora Carso, vendió 521 mil 500 acciones del Times, una fracción de su tenencia de inversión y una cantidad que representa 0.3 por ciento de la compañía, según una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) y datos compilados por Bloomberg.



Slim había dicho a principios de este año que el diario estadounidense había sido una buena inversión y que no estaba planeando vender su participación.



Cuando Slim hizo su préstamo al Times, la casa editorial se tambaleaba en medio de la crisis financiera mundial y necesitaba una inyección de efectivo mientras ganaba tiempo para la venta de activos y para plantear nuevas iniciativas estratégicas.



La compañía acordó pagar 14 por ciento de interés y otorgó a Slim garantías para que adquiriera su participación con un descuento. Los términos parecían onerosos en ese momento, pero finalmente dejaron que el Times saliera de una mala situación. La compañía pagó el préstamo en 2011, antes de lo previsto.



Slim hizo efectivas las garantías en 2015 y mantuvo la mayoría de las acciones, beneficiándose de un repunte de 51 por ciento luego de que la elección del presidente Donald Trump impulsara la demanda de suscripciones digitales de lectores ávidos de noticias.



Las acciones cerraron el lunes a 18.60 dólares, aún muy lejos de su valor máximo de más de 52 dólares en 2002, durante los primeros días de internet.



Slim ha dicho que su apuesta en el Times siempre fue sobre el valor de la marca del periódico, que supuso que sobreviviría a la agitación de la era digital.



Antes de ser elegido, Trump acusó a Slim de usar su participación accionaria en el Times para influir en la cobertura del periódico sobre él. El Times dijo que Slim nunca afectó el contenido editorial y un representante del multimillonario aseguró que Slim no estaba interesado en influir en las elecciones.