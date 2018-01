Sector inmobiliario crecerá el doble que el PIB, prevén expertos

El 2018 es año electoral y a los capitales internacionales no les gusta la incertidumbre, no se esperan grandes inversiones extranjeras: Canadevi. (Foto: Pixabay).

El sector inmobiliario en México crecerá entre 4 y 5 por ciento durante 2018, el doble de lo pronosticado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) para la economía del país, que es de 2.4 por ciento, señalaron expertos.



“Tenemos estimaciones de que para el próximo año el sector inmobiliario en el país crezca en el orden de 4 a 5 por ciento, lo que es un nivel bastante bueno, ya que no se está formando ninguna burbuja en peligro de reventar”, explicó Alejandro Kuri, presidente electo de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).



El desempeño de la industria se verá impulsado por la inversión que se realiza después de los desastres naturales ocurridos en septiembre del año pasado, además de la normalización en los precios de renta, venta y el tiempo de comercialización de la vivienda.



La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) proyecta que para el 2018 se desplace un 15 por ciento más de vivienda en relación al año que recién terminó.



Con esto, se tendría un buen año a pesar de que para los próximos 12 meses se anticipan algunas coyunturas internacionales y nacionales que pueden afectar al sector, agregó Kuri.



“El 2018 es un año electoral y a los capitales internacionales no les gusta la incertidumbre, por lo que no esperamos grandes inversiones extranjeras, ya que siempre están a la expectativa de las decisiones populares para tomar las mejores medidas económicas, pero sí se espera que las inversiones nacionales continúen creciendo de manera saludable”, indicó el ejecutivo.



Según expertos del sector, en el último lustro el mercado inmobiliario en México ha crecido a un ritmo de 4 por ciento anual, por lo que se pronostica que en 2018 mantenga un desempeño similar.