Así es como terminas pagando el robo al autotransporte

Empresas usuarias del autotransporte de mercancías en México como Wal-Mart, Bimbo, Grupo Lala, Coca-Cola, Cemex y PepsiCo registraron un alza interanual de 61 por ciento en su número de denuncias por robo en el primer trimestre de 2017, lo que significó la mayor alza para un lapso igual desde 2008. Se trata de un problema que termina por afectar a los consumidores.



Con base en estimados de la Canacar, desde 2008 el transporte de mercancías se encareció casi 63 por ciento y de ese porcentaje, la inseguridad contribuyó con hasta 9 puntos porcentuales, mismos que las compañías trasladaron en su totalidad a los consumidores vía precio.



Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que depende de la Segob, revelan que el número de denuncias por robo a transportistas en los ministerios públicos de todo el país sumaron mil 794 al primer trimestre de 2017.



“Nos preocupa que ciudades de Puebla se están convirtiendo en focos rojos, hemos pedido atención a las autoridades porque ya no sólo se están robando los productos, ahora se llevan los tractocamiones y los semirremolques llenos”, lamentó Leonardo Gómez, director general de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP).



El año pasado el robo a los transportistas ocasionó pérdidas económicas por más de mil 200 millones de pesos, equivalente al valor de unos 571 tráilers nuevos.



Dentro de las empresas usuarias más importantes están todas las de retail como Wal-Mart o Soriana, cadenas departamentales como Palacio de Hierro o Liverpool, embotelladoras como Coca-Cola Femsa, Grupo Modelo, empresas de consumo como PepsiCo, Protect & Gamble, firmas como Cemex y también farmacéuticas y armadoras de vehículos y autopartes.



El problema no se queda en las carreteras. Como efecto secundario, el incremento en la inseguridad termina por encarecer las mercancías para el consumidor final.



“Las empresas transfieren a los productos finales las pérdidas en ventas por los robos y además el incremento en costos por operación en la adquisición de equipos para prevención del robo y seguridad privada”, aseguró Ricardo Kumar Dadoo, especialista en transportes.



La solución que encuentran los transportistas ante la inseguridad en algunas rutas es tomar caminos diferentes, pero resultan más costosos al implicar mayor consumo de combustible o pago de peajes.



“Por inseguridad se incrementan los costos de operación entre 15 y 25 por ciento y parte de eso se transfiere al precio final de los productos al mismo tiempo que disminuye la competitividad para atraer inversiones”, explicó Leonardo Gómez, de la ANTP.



El robo con violencia a camiones de carga en carreteras se incrementó en los tres primeros meses de este año un 139 por ciento, con 641 denuncias, su número más alto para un lapso similar desde que se tiene registro a partir del 2002.



Para Elizalde, el problema no se soluciona porque los gobiernos locales no se involucran. “Si se persiguiera de manera federal, habría mayor coordinación, un registro y habría sanciones más altas o cárcel que podría inhibir a los delincuentes”, añadió el ejecutivo.



El transporte representa el 7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Además, por las carreteras se moviliza el 80 por ciento de las mercancías.