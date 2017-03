5 recomendaciones para reservar tu viaje en línea

Llegaron las vacaciones de Semana Santa, cuando muchas personas suelen apartar hoteles y vuelos aéreos a través de internet.



Antes de realizar compras a través de la web, lee las recomendaciones que tenemos para ti que quieres evitar un fraude.



Toma en cuenta que las reclamaciones por posible fraude cibernético en México crecieron 148 por ciento de enero a septiembre del 2016, con respecto al mismo periodo de un año anterior, según el último reporte de la Condusef.



Ante este panorama, muchos mexicanos no compran por esta vía principalmente por miedo a un mal manejo de sus datos personales y el de sus tarjetas de crédito o de débito.

148 por ciento Creció la reclamación por fraude cibernético al tercer trimestre de 2016 contra el 2015.

Gabriela Hadidi, experta de Educación de Usuarios en Seguridad en Google México, recomienda seguir los siguientes consejos para proteger tu información personal al momento de realizar compras en línea.



1. Revisa las opiniones de otros usuarios del sitio en el que piensas comprar. La mayoría de las tiendas online tienen una sección con opiniones de usuarios que pueden consultar.

2. Antes de ingresar información personal, y sobre todo a la hora de pagar, comprueba que la página comienza con HTTPS. La S en HTTPS indica que el sitio es seguro para ingresar tus datos.



3. Utiliza una forma de pago que te ofrezca protección como comprador. En muchos casos, las entidades emisoras de tarjetas de crédito limitan la responsabilidad del cliente respecto a las compra realizadas a través de Internet en los casos de fraude. Algunos sistemas de pago online no comparten el número completo de la tarjeta de crédito del cliente con los vendedores para ofrecer una protección adicional al usuario.



4. Guarda un registro de la transacción en digital o en papel pues lo necesitarás en caso de buscar una devolución o presentar una reclamación si se efectúan cargos no autorizados en tu cuenta.

62 por ciento De las compras electrónicas en México se pagan mediante PayPal.

5. Por último pero no menos importante, utiliza contraseñas seguras. No uses la misma contraseña en diferentes cuentas y recuerda cambiarlas con regularidad, especialmente si sospechas de que una cuenta puede estar en peligro. Las cuentas donde manejes información sensible como datos de tarjetas de crédito deben tener una contraseña fuerte y única.



PayPal, tarjetas de débito y tarjetas de crédito son los métodos de pago preferidos para comprar en línea en todos los dispositivos móviles, con 62, 56 y 51 por ciento respectivamente, según el último estudio de comercio electrónico en México del 2016 de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI)



El comercio electrónico en México creció 58.5 por ciento en 2015 con respecto a un año anterior y la tendencia es que se mantenga a la alza.