5 productos hechos en México que ‘invaden’ EU

En la última década, ocho de cada 10 dólares que México recibió por exportaciones provinieron de Estados Unidos. Se trata de un nivel que se ha consolidado desde 2007, dado que el valor de los envíos a la Unión Americana aumentó en más de 50 por ciento en promedio anual.



Entre los miles de productos que exporta la manufactura en México, hay cinco que ‘invadieron’ al vecino país del norte: televisores, automóviles, cerveza, computadoras y refrigeradores.



Todos estos son hechos por empresas extranjeras, en su mayoría estadounidenses, entre las cuales ProMéxico destaca a Samsung y Sharp en el caso de televisores; General Motors y Fiat Chrysler Automobil (FCA) en autos; Intel y HP en computadoras; Whirlpool y Electrolux en refrigeradores y Constellation Brands en cerveza.



Algunos de estos productos llegan a representar hasta 50 por ciento de lo que importa en total Estados Unidos, lo que responde a la necesidad del país por artículos de precios bajos y alta calidad.



“Si vemos a los dueños de las fábricas, son en su mayoría empresas de Estados Unidos, no son realmente mexicanos. Ellos invierten y producen en México por los costos bajos que requieren para ofrecer productos a precios competitivos frente a la importación de China, por eso creció la exportación”, explicó Manuel Díaz, presidente del Grupo Ei Consultores.



Incluso refirió que no hay riesgo para este tipo de productos por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), puesto que es necesaria su importación para la economía más grande del mundo.



En el caso de los televisores, una investigación de El Financiero con datos de la Secretaría de Economía y Statista muestra que de cada 10 pantallas que se venden en ese país, alrededor de cuatro son armadas en México.



Datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos indican que el valor de la importación de televisores en ese país fue de 24 mil millones de dólares el año pasado, y que de esa cantidad 42.3 por ciento tienen el sello “Hecho en México”.



En el caso de la industria automotriz, de cada 10 autos que importa la Unión Americana, cuatro son armados en México, principalmente por empresas de origen estadounidense como General Motors, Ford y FCA.



“Nosotros tomamos la decisión de inversión (en México) por la realidad de cada mercado”, indicó en entrevista reciente Luis Lozano, director de relaciones institucionales de Toyota México.



El valor total de las exportaciones mexicanas que tienen como destino Estados Unidos -al incluir autopartes y refacciones- sumó 107 mil millones de dólares en 2016, lo que significó 30.6 por ciento del total de lo que compró en ese rubro el vecino país del norte en el exterior.



Del total de computadoras, tabletas y laptops que se comercializan en Estados Unidos, dos de cada 10 son hechas en México. Destaca la presencia de HP e Intel como grandes maquiladores en el país.



Otro caso claro son los refrigeradores. En 2016 los consumidores en Estados Unidos adquirieron alrededor de 10.9 millones de unidades para uso doméstico, de los cuales 4.8 millones fueron fabricados al sur de su frontera.



CERVECEROS SIN MIEDO

La cerveza, una de las bebidas más importantes para el mercado estadounidense, depende de lo que compra a México, pues 68 por ciento de lo que importan tiene como origen el ‘suelo azteca’, donde el principal fabricante es Constellation Brands (con marcas como Corona, Victoria y Modelo Light en su portafolio), y quien no tiene miedo a los cambios en la renegociación del TLCAN.



“Lo que te puedo decir es que somos una empresa que comercia todos los días con Estados Unidos, tenemos insumos que vienen del país vecino como el grano y aluminio, y creemos en el libre comercio”, dijo Edgar Guillaumin, vicepresidente de relaciones institucionales de Constellation Brands en México.



“Pero no somos adivinos, no tenemos idea de qué pueda pasar, pero la empresa está preparada, cuenta con capital y es sana. Hemos visto que los productos son cada vez más aceptados en Estados Unidos, por lo que la cerveza seguirá siendo un producto hecho en México”, agregó.



Información de Beer Institute de Estados Unidos indica que anualmente se consumen 200.8 millones de barriles de cerveza, de los cuales 11 por ciento corresponden a productos fabricados en México.

