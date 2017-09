El IFT tendrá presidenta interina

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tendrá una presidenta interina, Adriana Labardini, a partir de la próxima semana, debido a la falta de presidentes en comisiones legislativas para elegir al nuevo titular del regulador.



El mandato de Gabriel Conteras termina el próximo 10 de septiembre y dos de las tres comisiones del Senado encargadas del proceso para elegir a un nuevo presidente del IFT no tienen encargado.



Se trata de las comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos. Sólo hay cabeza de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado, que es el senador Zoe Robledo,



Respecto al proceso de elección del sucesor, el senador Marco Antonio Blázquez, integrante de la Comisión que preside Robledo, comentó que antes de iniciar el proceso de elección de comisionado debe resolverse la acefalía de las comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.



“Por complicaciones ajenas a esta Cámara no podemos postergar un proceso. No estoy cerrado a una reelección de Contreras y tampoco a tomar en cuenta las posturas de los interesados, lo que no me parece es demos un nombramiento en 'fast track', cuando tenemos tantas cosas que resolver. Incluso, se ha tenido que llegar al órgano judicial para dirimir diferencias, y no podemos darle un boleto 'fast track' a un comisionado para que sea presidente”, comentó.



La comisionada Adriana Labardini dejará de formar parte del instituto el último día de febrero de 2018.



5 LEVANTAN LA MANO



Cinco de los siete comisionados que integran el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) manifestaron su interés por participar en el proceso de selección para asumir el cargo de comisionado presidente del instituto, incluido Gabriel Contreras Saldívar.



Zoe Robledo reveló en conferencia que tras enviar los oficios a los comisionados para determinar si participarían en el proceso, cinco comisionados manifestaron su interés por hacerlo.



Además de Contreras Saldívar, los comisionados Adolfo Cuevas Teja, Mario Fromow Rangel, María Elena Estavillo y Arturo Robles Rovalo, quien apenas en abril pasado asumió el cargo en el instituto, solicitaron participar en el proceso de selección; en tanto que los comisionados Javier Juárez Mojica y Adriana Labardini declinaron participar en el proceso.