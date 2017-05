¿Por qué falló la licitación de estaciones de radio? Expertos te explican

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) recaudó 783.6 millones de pesos (mdp), apenas poco más de la mitad de los mil 500 mdp que esperaba al inicio de la licitación de 178 estaciones de radio FM y AM, lo cual fue considerado como un fracaso por especialistas del sector.



El IFT informó que 56 de las 178 frecuencias radiales licitadas no fueron pagadas por los ganadores, incluidas las 37 estaciones de la cuestionada Tecnoradio.



Javier Tejado, abogado experto en telecomunicaciones, dijo en entrevista televisiva con El Financiero que los ingresos de la subasta se redujeron debido al impago de Tecnoradio y porque otros ganadores desistieron de mantenerse en el concurso al considerar que los precios de las frecuencias se inflaron.



Agregó que el Estado falló en los filtros de investigación a la empresa, quien concursó como nuevo entrante en la industria radiofónica, aunque fue señalada de mantener vínculos con Radiorama, el grupo con más estaciones en el país.



“Hay que esperar a que el IFT actúe, no sólo para recuperar su credibilidad sino para que se puedan animar otros concursantes a participar en otras ofertas de radio, TV o telecomunicaciones”, comentó.

Ramiro Tovar, experto en telecomunicaciones, consideró que la licitación de radio fue ineficiente en resultados, respecto a las expectativas.



“Tenemos de nuevo el problema del debido escrutinio de los licitantes, porque aquí algo volvió a pasar. Hay un problema de análisis de las posturas y de la viabilidad, como lo que pasó en TV abierta con Radio Centro”, recordó.



De hecho, Radio Centro fue otro de los jugadores que no cumplió con el total de las frecuencias apostadas, pues de las cinco ofertas hechas, sólo pagó tres, por lo que incumplió con el desembolso de 139.1 millones de pesos.



Sandra Rodríguez, directora del portal Jentel, opinó que el IFT debe cobrar las garantías de Tecnoradio e investigar sus vínculos con la industria.



“El regulador debe aclarar cuál fue el fallo y así pueda de alguna manera enmendarse en futuros procesos pues este tipo de fallos inhibe las inversiones, lo que ya se vio en esta subasta pues varios participantes ganadores no pagaron por las concesiones”, comentó.



Agustín Ramírez, abogado en telecomunicaciones del despacho Ouraboros, explicó que se tendrían que abrir al interior del IFT procedimientos de responsabilidad administrativa por las fallas en la licitación.