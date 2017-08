Pfizer revela que sus genéricos son investigados por EU

El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando el negocio de medicamentos genéricos de Pfizer Inc. como parte de una pesquisa a nivel de toda la industria sobre posible manipulación de precios por parte de las compañías farmacéuticas, anunció la empresa el jueves.



Pfizer reveló la investigación en una presentación a los reguladores, señalando que la división antimonopolio de Justicia comenzó a investigar su unidad de genéricos, Greenstone, el mes pasado.



La revelación es una señal de que la investigación del Departamento de Justicia continúa ampliándose. Cerca de una docena de compañías han dicho que han recibido citaciones, incluyendo Mylan NV, Endo International Plc, Lannett Co. y Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Perrigo Co. dijo en mayo que sus oficinas fueron allanadas.



El gobierno no ha acusado a las compañías de actos ilícitos. Pfizer se negó a comentar de inmediato. Un portavoz del Departamento de Justicia se negó a comentar.



En enero, dos ex ejecutivos de la farmacéutica Heritage Pharmaceuticals Inc. se declararon culpables de confabulación con otras compañías para fijar precios. Su cooperación con las autoridades podría llevar a cargos contra otros ejecutivos, dijeron personas familiarizadas con la investigación.