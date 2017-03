Pagos con tarjeta se incrementan, pero no el número de terminales

El número de tarjetas de débito y crédito se incrementa cada año en México.



El informe Tecnocom sobre Tendencias de Métodos de Pago 2016, elaborado por Analistas Financieros Internacionales, reveló que en ese año se contabilizaron 171 millones de tarjetas, distribuidas en 141 millones de tarjetas de débito y 30 millones de crédito.



Verónica López Sabater, consultora en Analistas Financieros Internacionales, presentó el estudio en la Ciudad de México y dijo que el país registra cinco tarjetas de débito por cada tarjeta de crédito y que el número de operaciones de compra realizadas en 2016 con débito se incrementó un 22%.

Pero pese al incremento en los plásticos bancarios en circulación, la consultora destacó que el país presenta las tasas más reducidas de América Latina en puntos de venta (TPV), con apenas 6 mil 700 unidades por cada millón de habitantes.

“Es el paso que falta por dar, el tema de seguridad en México tiene incidencia, pero además de eso seguimos con un apego al efectivo y tanto el individuo que va caminando por la calle hasta el comerciante con la caja repleta de billetes, prefieren aún el efectivo y no utilizar por ejemplo un TPV”, dijo la consultora y analista a El Financiero.



Verónica López consideró que el alto índice de comercio informal en México, es una de las razones por las que el número de terminales bancarias no crece.

“En México, donde el grado de economía informal es relevante, puede haber una razón de desánimo por parte del comerciante que puede preferir mantenerse al margen de cualquier pago que sea trazable, por esas razones”, señaló en entrevista, tras su presentación.



“Aquellos en el sector formal, quizá no tengan interiorizado el coste que implica manejar el efectivo, tener que ir al banco ‘n veces’ a la semana a depositar la caja, tener siempre cambio disponible, el riesgo de que te asalten en la tienda y se lleven todo, o el hecho de que si no aceptas pago con tarjeta está la posibilidad de perder clientes, que deseen pagar con tarjeta y al no poder hacerlo, vayan a la tienda de al lado, entonces es fundamental conocer bien cómo es esa demanda que no está hoy en día bien atendida”, finalizó.



El estudio reveló también que del total de personas bancarizadas en México, el 43% aceptó hacer compras online todos los meses. Según Tecnocom, el comercio electrónico registró un crecimiento de 59% con respecto al año anterior.