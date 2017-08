Tarifas del Viaducto Bicentenario y Circuito Exterior Mexiquense aumentarán este lunes

La empresa OHL México anunció este lunes el aumento de tarifas del Viaducto Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense.



En un comunicado enviado a la BMV dio a conocer que el incremento se realizará a partir de este lunes, aunque no especificó de cuánto será el aumento.



“Con efectos a partir del día de hoy, se aplicarán las tarifas máximas autorizadas en los títulos de concesión de sus subsidiarias Concesionaria Mexiquense, S.A de C. V (“CONMEX”) y Viaducto Elevado Bicentenario”, detalló.



En julio, el Gobierno del Estado de México envió un comunicado a través del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM), se informó a OHL que no está autorizada para realizar nuevos incrementos en los costos del peaje en ambas vialidades.



“A pesar del contenido de dichos oficios emitidos por el SAASCAEM, la compañía destaca que los títulos de concesión de los que son titulares Conmex y Viaducto, les conceden el derecho a realizar los incrementos de tarifas previstos en los propios títulos de concesión sin requerir autorización del SAASCAEM”, detallaron.



Debido a las quejas, la compañía aplazó el aumento de sus cuotas pero mantuvo su postura sobre los derechos de sus obras.