OHL gana en Bolsa tras victoria del PRI en Edomex

Las acciones de la concesionaria carretera OHL México cotizan con un alza de 5.08 por ciento en la jornada de este lunes en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a las 13:39 hora local, impulsadas, de acuerdo con analistas, por la victoria del priista Alfredo del Mazo en las elecciones para Gobernador del Estado de México.



Previamente alcanzó un alza de 6.67 por ciento, lo que representa la mayor alza desde el 10 de marzo de este año.



Las concesiones de OHL en el Estado de México representan cerca de 50 por ciento de sus ingresos y una victoria del PRI, para los especialistas, significa que la empresa podrá mantener los proyectos que tiene en la entidad.



“Vemos que es parte de la influencia que ha estado moviendo el mercado el día de hoy, pero el 6.7 por ciento si es un poco por ese factor. Aunque independientemente del entorno político, la acción tiene multiplos atractivos y por si misma tiene capacidad de subir”, explicó Gerardo Copca, analista de MetÁnalisis.



Durante la campaña electoral, la empresa fue atacada por el PRD y Morena, quienes amenazaban que en caso de ganar en el Estado de México retirarían las concesiones otorgadas a la firma de origen español en esa entidad.



Un analista del sector que pidió el anonimato explicó que la victoria del PRI en el Estado de México da certeza a los mercados acerca del futuro de la empresa y la operación de sus activos en el Estado de México.



En el Estado de México, OHL es dueña de las tres concesiones: El Circuito Exterior Mexiquense; el Viaducto Bicentenario y actualmente lleva a cabo la construcción de la autopista Atizapán - Atlacomulco.

Además, posee una participación de casi 28 por ciento en la concesión del Aeropuerto Internacional de Toluca.



El 4 y el 10 de mayo pasado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) solicitó a OHL México mostrar pruebas que acrediten que no interfirió en procesos electorales en el país al desviar recursos.



Al respecto, el 22 de mayo la empresa envió por escrito a la SCT una respuesta en la que aseguró a la dependencia que no existen transferencias de recursos ilícitos que pudieran afectar las concesiones públicas en las que participa la empresa.



“La compañía ratificó que no existen transferencias de recursos, así como acciones que pudieran afectar las concesiones en las que participa, ni existen conductas irregulares por parte de OHL México”, insistió la firma.



En un video publicado en su cuenta de Facebook el pasado 29 de mayo, el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, acusó que el fallo de la SCT a favor de OHL para la concesión de la autopista Atizapán-Atlacomulco fue por financiar la campaña política de Alfredo del Mazo a la gubernatura del Estado de México, lo que fue rechazado por la española.



: