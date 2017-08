OCDE sugiere eliminar impuestos a las telecomunicaciones

Eliminar impuestos sobre los servicios de telecomunicaciones es una de las recomendaciones que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), hizo a México para que no se limite su adopción de vital importancia para el desarrollo y productividad del país.



“Una industria tan vital como los servicios de telecomunicaciones, que tiene una influencia decisiva en el crecimiento económico y el desarrollo de un país, no debería estar sujeta a cargas innecesarias, ya que pueden producir efectos no deseados sobre la productividad de otros sectores económicos”, indicó el organismo en su estudio sobre Telecomunicaciones y Radiodifusión en México 2017 presentado este jueves.



Desde 2012, el organismo sugirió eliminar el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), aplicado a los servicios de telefonía fija y móvil y a los servicios de televisión restringida del 3.0 por ciento, ya que la Constitución establece que los servicios de telecomunicación y radiodifusión son un derecho fundamental de la población y con este impuesto se encarece el costo de adopción.



Son varios los factores en contra que tiene esta carga tributaria. Desalienta la adopción de los servicios entre la población de menores ingresos y con la exclusión de impuestos en el servicios de datos, provocaron distorsiones en el mercado ya que dependiendo de su bolsillo, los usuarios acceden a mejores equipos donde pueden usar datos.



Asimismo, el organismo reporta que la recaudación del IEPS en estos servicios no rebasa el 0.30 por ciento de los ingresos del gobierno federal.



1 MÉXICO Y SU ECONOMÍA DIGITAL

De acuerdo con la OCDE, el fin que persigue la reforma de telecomunicaciones es posicionar a México como una economía digital vibrante y si bien los primeros años de su implementación han dado resultados favorables, aún hay camino por recorrer y hace recomendaciones sobre cuatro áreas: aumento de la competitividad; promoción de la competencia, implementación y marco jurídico.



La organización hizo un llamado para actualizar la Estrategia Digital Nacional y realizar otros proyectos estratégicos que amplíen la conectividad como la Red Compartida, la Política Satelital Nacional y el programa México Conectado.



En el marco jurídico, la OCDE encuentra algunas deficiencias y en la atribución de facultades entre algunas entidades por lo que señala una mejor alineación entre distintas autoridades para la formulación e implementación de las políticas públicas y la regulación de la economía digital.



Según el organismo, la reforma de telecomunicaciones en México muestra cómo mejores políticas públicas pueden contribuir a una vida mejor.



Por un lado hizo asequible servicios que muchos no podían pagar, reflejado en la adición de más de 50 millones de personas a los servicios de banda ancha móvil a partir de 2013; y por otro, la apertura de los sectores de telecomunicación y radiodifusión a una mayor competencia que deriva en más opciones para los usuarios y crea nuevas oportunidades derivadas de la conectividad para el desarrollo económico y social.



“México necesita mantener su firme determinación para continuar con la implementación de esta reforma. Esto es crucial para aprovechar los grandes beneficios de la transformación digital, que van desde mejorar el entorno empresarial, la productividad y la competitividad, hasta promover la inclusión y la optimización de los servicios de salud, educación y transporte”, señaló José Ángel Gurría, secretario general del organismo.