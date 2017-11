Nunca ofrecimos vender CNN para comprar Time Warner: AT&T

AT&T no venderá CNN y nunca propuso un trato así, dijo este jueves el presidente ejecutivo del gigante de telecomunicaciones, Randall Stephenson.



Esto ocurre en medio de una intensificación de la batalla contra reguladores antimonopolio sobre la adquisición del propietario del canal, Time Warner, por 85 mil 400 millones de dólares.



El miércoles, fuentes cercanas a Bloomberg explicaron que AT&T había ofrecido vender CNN, una propuesta que el Gobierno rechazó, mientras que otra fuente dijo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos mencionó la idea de deshacerse de DirecTV, el proveedor satelital o Turner Broadcasting, que incluye los canales de cable CNN, TNT y TBS.



"A lo largo de este proceso, nunca he ofrecido vender CNN y no tengo intención de hacerlo", dijo Stephenson.



Makan Delrahim, quien tomó las riendas de la división antimonopolio en septiembre después de que fue confirmado por el Senado, señaló que no es un fanático de los acuerdos que obligan al Departamento de Justicia a monitorear constantemente el comportamiento de las compañías.



La inesperada pelea está explotando en torno a CNN, que ha sido un blanco habitual del presidente Donald Trump en Twitter en donde ha señalado al canal por presuntamente difundir "noticias falsas".



Los líderes designados por Trump en el Departamento de Justicia tienen ahora una visión diferente a la de sus predecesores bajo el Gobierno de Barack Obama sobre los problemas anticompetitivos que rodean el acuerdo.



Algunos legisladores dicen que el alboroto sobre el canal de noticias por cable es político.



Las dos partes están muy distanciadas para lograr un acuerdo, lo que aumenta el riesgo de que las conversaciones lleguen a un callejón sin salida.



Sin un acuerdo, el Departamento de Justicia demandaría para bloquear la fusión la próxima semana, dijo una de las personas consultadas.



La agencia está preocupada de que la propiedad de AT&T del contenido de Time Warner pueda elevar los costos de sus rivales de televisión de paga, de acuerdo con una de las personas.