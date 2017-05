Nuevos escáneres acabarían con prohibición de laptops

Los fabricantes de equipos de seguridad aeroportuaria dicen tener una solución para los viajeros que temen que tendrán que renunciar a las computadoras portátiles y tablets en los vuelos internacionales.



Al menos cuatro de las compañías más grandes que fabrican dispositivos de detección dicen que están desarrollando escáneres que detectan mucho mejor los explosivos que las actuales máquinas de rayos X y que permitirían a los pasajeros dejar en sus maletas computadoras portátiles, otros aparatos electrónicos e incluso líquidos .



"No es cuestión de si pasará, sino cuándo", dijo Joseph Paresi, CEO de Integrated Defense & Security Solutions, que desarrolló una de las nuevas máquinas de escaneo que pasó las pruebas iniciales del Gobierno de Estados Unidos.



Sin embargo, la velocidad con la que Estados Unidos, Europa y otras agencias de seguridad puedan usarlos de forma generalizada sigue siendo una incógnita, ya que la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA por sus siglas en inglés) ha instituido varios niveles de pruebas de rendimiento debido a fracasos anteriores como cientos de máquinas para detectar explosivos que tuvieron que ser guardadas en almacenes porque no tuvieron un buen desempeño en condiciones del mundo real hace una década.



Y el Congreso no ha destinado fondos para grandes compras de las máquinas. Agregar los dispositivos, que cuestan varios cientos de miles de dólares cada uno, a miles de aeropuertos tan solo en Estados Unidos podría costar mil millones de dólares o más.



El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos prohibió en marzo los dispositivos electrónicos más grandes que un teléfono móvil en las cabinas de pasajeros en vuelos desde 10 aeropuertos de Oriente Medio y el norte de África a Estados Unidos, citando preocupaciones de que los terroristas habían encontrado formas de ocultar explosivos en ellos.



Desde entonces, la agencia ha estado considerando expandir la prohibición a Europa, pese a las objeciones de la Comisión Europea y las aerolíneas.



Al mismo tiempo, la TSA está realizando pruebas de procedimientos de revisión de equipos electrónicos más estrictos en 10 aeropuertos estadounidenses con el objetivo de expandirlos a nivel nacional.



Los grupos que representan a las aerolíneas y los aeropuertos dicen que esperan que la nueva tecnología pueda evitar la necesidad de imponer nuevas medidas de seguridad.



"La prohibición a los equipos electrónicos grandes en la cabina sin duda ha puesto de relieve la importancia de que los gobiernos intensifiquen su apoyo a una tecnología de detección en puestos de control más capaz de responder a las amenazas emergentes", dijo Perry Flint, portavoz de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo Internacional, que representa a 265 aerolíneas alrededor del mundo.



Hay optimismo sobre la capacidad de estas máquinas - que toman prestada la tecnología de la tomografía computarizada del mundo médico para crear una visión tridimensional de alta definición dentro de una maleta - para hacer frente a las nuevas amenazas.



La TSA ha probado dos de los dispositivos y planea colocar uno de cada uno en los aeropuertos a finales de este año para estudiar cómo operan en las revisiones de seguridad.



Los dispositivos son fabricados por IDSS y L3 Technologies.



Las actuales máquinas de rayos X tienen sus limitaciones: en pruebas realizadas por agentes del gobierno, con frecuencia los inspectores no detectan armas y bombas simuladas.



