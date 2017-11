Pese a nueva tarifa del IFT, no subirá precio de telefonía celular: SCT

Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), aseguró que la nueva tarifa de interconexión establecida por el IFT no deberá afectar los precios de la telefonía celular.



En el marco de la entrega de reconocimientos de la Alianza Mundial de TI y Servicios (WITSA), el funcionario destacó que la interconexión constituye una pequeña parte de la tarifa que pagan los usuarios, y dado que se mantuvo la asimetría en la interconexión, no debe observarse alza en los precios de la telefonía celular.



"Si no existen razones para que se incrementen los precios en los servicios de voz, mucho menos para internet o los datos, ya que no les aplica la interconexión", subrayó.



Ruiz Esparza destacó que el PIB del sector en telecomunicaciones creció 9.2 por ciento y actualmente es uno de los cinco sectores que más aporta a la economía nacional.



Además, el titular de la SCT expuso que se permitió la entrada de mayor inversión extranjera de operadores como AT&T y Altán Redes, así como el crecimiento en la adopción de servicios móviles en el mercado mexicano.



La víspera Gabriel Contreras Saldivar, comisionado presidente del IFT, comentó que la nueva tarifa de interconexión que deberán pagar los competidores a Telcel por terminar llamadas y mensajes en su red no implicará aumento en servicios.



"Absolutamente no. No existe razón por la que, con base en esta resolución, se aumenten los precios a los usuarios finales; sí ocurriría con una tarifa más alta", subrayó Contreras.



Los competidores tendrán que pagarle a Telcel entre 0.003092 y hasta 0.028562 pesos por interconexión a partir del 1 de enero de 2018.



