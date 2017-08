No habrá aumento en telefonía móvil en enero tras resolución sobre tarifa cero: IFT

El comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gabriel Contreras, dijo este jueves que las tarifas de telefonía celular han ido disminuyendo, por lo que no esperan que aumente después del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN), en la que se aprobó un amparo para Telcel por la tarifa cero.



Al ser cuestionado en entrevista para Grupo Fórmula sobre si no iban a aumentar las tarifas en enero de 2018, Contreras dijo: "sí, así lo veo (que no aumentarán). Es difícil saberlo porque no tengo una bola de cristal para saber los precios pero estos han bajado considerablemente año con año".



El proyecto aprobado el miércoles fue propuesto por el ministro Javier Laynez, y estipula que en lo que resta del año no habrá cambios en la tarifa cero y que, a partir de 2018, será el IFT quien determine costos y tiempos de aplicación de la misma.



“El instituto se hará cargo de las obligaciones y atribuciones. Lo que estamos previendo es que la ley obliga a que el instituto publique cuáles son las tarifas y términos aplicables el año que viene. Lo que trasciende es que incluyamos cantidad, términos y condiciones”, mencionó.



Acerca del texto de la Suprema Corte, Contreras dijo que en 2014 el IFT ya había publicado medidas sobre tarifas asimétricas, términos y condiciones tras conocerse que Telcel era un agente económico preponderante.



“Lo que se publicó en la sentencia de la Suprema Corte menciona que el instituto determinará cuál es el régimen económico preponderante. Esto ya se había realizado, ya se había emitido una regulación. El primero en prohibir cargos fue el instituto, el primero en estipular tarifas asimétricas”, aseguró.



Con información de Grupo Fórmula.