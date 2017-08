Niños mexicanos pasan 54% más horas viendo la tele que en la escuela

Los niños en México pasan al año 53.9 por ciento más tiempo frente al televisor, que en las escuelas públicas y privadas, de acuerdo con un estudio Cualitativo de Radio y Televisión en Audiencias Infantiles realizado por el IFT.



El reporte reveló que los niños pasan en forma acumulada al año mil 636 horas (unas 4 horas y media por día) frente a la televisión en promedio, 53.9 por ciento más tiempo que las mil 62 horas (5.4 horas en 195 días del ciclo escolar) que en promedio pasan en las escuelas al año.



Patricia Arriaga, experta en contenidos para audiencias infantiles detalló que a pesar de que los niños de hasta 12 años conforman el 24 por ciento de la población del país; solo el 5 por ciento de los contenidos en la televisión mexicana están destinados a esta audiencia.



“El motivo es que la TV los mira como consumidores, y como no consumen, no hay necesidad de darles contenidos porque hay que venderles, y si no hay quién patrocine, ¿para qué tener contenidos para ellos?”, subrayó Arriaga.



La investigación se realizó mediante sesiones de estudio focales en 12 ciudades del país con niños y niñas de entre 7 y 12 años, padres de familia y entrevistas a profundidad con profesores de educación primaria. Lo anterior, sumado a visitas a los hogares de las familias de los menores a fin de completar la visión con la finalidad de adentrarse en la vida cotidiana de las audiencias.



Entre otros de los resultados del estudio destaca que nueve de cada 10 de los programas infantiles en la TV privada son extranjeros, en tanto que los niños no se sienten representados en la radio.



Finalmente, la experta detalló que la proliferación de los ‘gadgets’ ha aislado a los menores de sus familias, al crear un entorno propio con el dispositivo, alejándose de su entorno natural, lo que además les facilita el acceso a contenido que no sea apto ante la falta de control de los padres.



“La TV sigue siendo la niñera que siempre ha sido, la televisión está suelta. Los contenidos en los medios audiovisuales dan identidad y pertenencia”, agregó.



Tras la presentación del estudio, se puso sobre la mesa la importancia de los avisos de clasificación y el establecimiento de franjas horarias en los contenidos, la publicidad y promocionales mientras los menores están en la televisión, así como la importancia de incentivar la producción de contenidos infantiles en México en radio y TV y la de fomentar la capacitación de generadores de contenidos para ofrecer programación infantil.