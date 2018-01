Multas por competencia se disparan 64% entre 2014 y 2017

Las multas que impuso la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) durante el periodo en que Alejandra Palacios Prieto encabezó por primera vez el órgano regulador se dispararon 64 por ciento en comparación con los 20 años iniciales de existencia del mismo, de 1993 a 2013.



Analistas explicaron que esto se debe a la fijación de sanciones más altas, a que desde 2013 la Comisión ya no vigila al sector telecom -que ahora regula el Instituto Federal de las Telecomunicaciones (IFT), además de que los corporativos sólo pueden ampararse cuando la Cofece les notifica que encontró elementos para imputarles una práctica anticompetitiva, mientras que antes podían hacerlo en cualquier etapa de la investigación.



“Antes de la reforma (de telecomunicaciones en 2014) más del 60 por ciento de los asuntos que atendía la Cofece correspondían al sector telecom”, aseveró Gerardo Calderón, experto de Baker McKenzie México.



Entre 1993 y 2013 la extinta Comisión Federal de Competencia (Cofeco) impuso multas por apenas 2 mil 530 millones de pesos, frente a los más de 4 mil 144 millones de pesos que la Cofece fijó entre 2014 y 2017, según datos del Proyecto del Plan Estratégico del organismo.



Incluso éstas últimas fueron 142 por ciento más altas que las sanciones impuestas entre 2010 y 2013, cuando el monto alcanzó los mil 713 millones de pesos, según un análisis de El Financiero basado con las resoluciones y opiniones de la institución publicadas en la página web de Cofece.



Alejandra Palacios, comisionada presidenta del organismo desde septiembre de 2013, detalló que en su primer periodo se impusieron multas históricas como la de las administradoras de fondos para el retiro Sura, Principal Afore, Afore XXI Banorte y Profuturo GNP por mil 110 millones de pesos; a Pemex Transformación Industrial, por poco más de 368 millones de pesos; y una de 581 millones de pesos a siete empresas navieras internacionales.



“Hay que recordar que los montos de las sanciones no son caprichosos, es decir, ésta (multa) es en función de la práctica que cometieron, del ingreso de las empresas que fija el tope máximo y del daño causado al mercado”, aseguró la guardiana de la competencia en la República Mexicana.



Gabriel Altamirano, experto en competencia del despacho Jones Day, explicó que la Cofece impone multas altas como un disuasivo “para que las empresas sepan que, si hacen este tipo de acuerdos, el beneficio que pueden obtener temporalmente por incrementar sus márgenes o sus precios no es correspondiente al tamaño de la multa que van a pagar”.



Además, la Ley Federal de Competencia Económica de 2011 establece que la sanción aplicable a un agente económico por prácticas anticompetitivas corresponderá a una multa hasta por 10 por ciento de los ingresos de la compañía en cuestión y hasta 8 por ciento por una práctica monopólica relativa.



A contrapelo, la Ley de Competencia de 1993 imponía una sanción máxima de 22 millones de pesos, la legislación de 2006 la elevó a hasta 87 millones de pesos y para 2010 la multa por prácticas monopólicas absolutas era el equivalente a 132.5 millones de pesos.



“Sin lugar a dudas, cada vez vemos multas más severas. Lo anterior, obedece no sólo a que la Cofeco estaba facultada para ello (desde 2011), sino al hecho de que el récord de bateo en la defensa de sus resoluciones ante el poder judicial se ha incrementado sustancialmente”, explicó Calderón.



En el 2013 la reforma en competencia le dio más ‘dientes’ al establecer criterios para la desincorporación de activos de las empresas, además de reafirmar el carácter autónomo del organismo y el ordenamiento de crear tribunales especializados, explicó Fernanda Ballesteros, especialista en competencia de México Evalúa.



Marco legal, en línea con ‘el primer mundo’



Eduardo Pérez Motta, comisionado de la extinta Cofeco de 2004 a 2013, explicó que el marco legal en el que hoy opera la Cofece es “un marco que va en línea con lo que está pasando en muchos lugares del mundo, sobre todo en países desarrollados o que ya están en un proceso clave de desarrollo”.



Aunado a lo anterior, existen otros factores como la instauración en 2006 del programa de inmunidad -mediante el cual las empresas cooperan con la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) a cambio de que la multa sea más baja-, además en el 2011 se autorizó al regulador a realizar visitas a los involucrados sin previo aviso.



“Esta herramienta (las visitas sin previo aviso) ha probado ser de gran ayuda para la obtención de evidencia por parte de Cofece”, aseguró Calderón.



Otro factor que aceleró la actuación de la Cofece, coinciden expertos, es que ahora cualquier indicio de práctica monopólica o concentración prohibida es suficiente para que el regulador inicie una investigación.



De los 54 procedimientos iniciados en el último periodo de Palacios en la Cofece, 10 fueron por iniciativa de la Comisión, es decir, no por una denuncia hecha.