México rechaza propuesta de EU que beneficie a AT&T en TLCAN

México rechazó una propuesta de Estados Unidos para incluir disposiciones en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que beneficiarían a AT&T, dijo el miércoles el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.



Durante la última ronda de conversaciones en Virginia, Estados Unidos, propuso incorporar la histórica reforma de telecomunicaciones de México en una disposición del TLCAN que se aplicaría sólo a México, dijeron a Reuters cuatro fuentes con conocimiento del asunto.



"Nos contaminó un poquito este debate de la tarifa cero y eso, de alguna manera, hizo que AT&T, que es norteamericana, pidiera a su gobierno que reflejara su interés en la negociación", dijo Guajardo a Radio Fórmula. "Querían meter un anexo como si estuviera hecho a solicitud de parte; eso no es aceptable", añadió el funcionario.



AT&T y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos no hicieron comentarios.



La reforma de telecomunicaciones de México de 2013-14 tuvo como objetivo romper el dominio de América Móvil, la empresa de telecomunicaciones propiedad del multimillonario Carlos Slim que surgió de un monopolio estatal en la década de 1990.



Atraídos por la reforma, AT&T ingresó al mercado mexicano en 2014, gastando 4 mil 400 millones de dólares.



Pero el mercado se sumió en la incertidumbre en agosto, cuando la Suprema Corte de México dictaminó que América Móvil no debería ser impedida por la ley de cobrar a sus rivales por llamadas a su red, medida conocida como "tarifa cero", lo que debilitó un punto clave de la reforma.



Los negociadores aún están trabajando para asegurarse de que la reforma esté incluida en el acuerdo, dijo Guajardo.



"Lo que dijimos es que no podemos aceptar un anexo específico", dijo el secretario. "Podemos reflejar conceptualmente los compromisos que se reflejan en la ley, que para nosotros es muy importante consolidar", añadió.



La reforma de las telecomunicaciones, que redujo drásticamente los precios para los consumidores, es uno de los logros del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que en diciembre entrará en el último de sus seis años.