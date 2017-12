Mexichem y Pemex descartan reconstruir Pajaritos

La empresa química Mexichem anunció que su subsidiaria Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV), firma que tiene en alianza con Pemex, decidió no reconstruir ninguno de las instalaciones destruidas por la explosión ocurrida en el Complejo Petroquímico Pajaritos el 20 de abril de 2016.



En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa destacó que no reconstruirán su capacidad de producción de Monocloruro de Vinilo (VCM) y discontinuarán dicho negocio. Esta operación discontinua dicen que no representa una salida de efectivo, ni afecta los flujos de efectivo de PMV.



A pesar de ello, Mexichem y Pemex no finalizarán su alianza en PMV, sino que continuarán evaluando posibilidades de invertir en el futuro, en forma conjunta o separada, a través de PMV o de otro vehículo, en negocios relacionados con los existentes o de otra índole.



El 20 de abril de 2016 ocurrió una explosión en la planta dentro del Complejo Petroquímico Pajaritos dañando dos de las tres plantas del lugar.



La planta que sigue operando es de cloro-sosa, la cual continuará siendo operada por PMV y por lo tanto dicha alianza entre Pemex y Mexichem continuará vigente.