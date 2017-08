Mexicanos viajan más a Canadá… y todo porque ya no hay visa

En diciembre pasado, una pareja de ingenieros de la Ciudad de México canceló su viaje a Nueva York; dos meses después prefirió visitar Canadá por ser un destino más económico en donde el requerimiento de visa fue eliminado por parte del gobierno de Justin Trudeau.



A siete meses de cancelarse el requisito para entrar al país de la hoja de maple para los mexicanos, Aeroméxico y Air Canada, así como las agencias de viaje han sido las empresas ganadoras.



En los primeros cinco meses de 2017, el número de viajeros de México a Canadá alcanzó los 128 mil 606, lo que representó un aumento de 59 por ciento respecto al mismo periodo de un año antes, cuando se registró un alza de 19 por ciento, según datos de la oficina de estadísticas del Gobierno canadiense.



En el periodo enero-mayo de 2009 -cuando no se pedía visa-, el flujo de viajeros que entró a Canadá desde México creció 14 por ciento respecto a igual lapso de 2008.



“Canadá es el segundo destino de los mexicanos en el extranjero y nosotros lo estamos vendiendo muy bien. Es 30 por ciento más barato porque las aerolíneas están sumando frecuencias. Entre abril y agosto es cuando más se demanda por el clima, es agradable, es seguro, es más barato que Estados Unidos y ya no hay visa”, dijo Agustín González, presidente de la agencia mayorista Excel Tours.



Entre las principales rutas que los mexicanos utilizan para viajar al país del norte del continente están las que operan Aeroméxico o Air Canada, de la Ciudad de México a Toronto o Vancouver.



Los datos de la Dirección General de Aeronaútica Civil (DGAC) revelan que el tráfico en el primer semestre del 2017 en dichas rutas se incrementó 36 y 50 por ciento, respectivamente.



Apenas el 27 de julio, Interjet comenzó operaciones entre la Ciudad de México y Toronto.



“En Canadá se pueden hacer varios recorridos para conocer destinos como Toronto, Ottawa, Quebec, Montreal y las Cataratas del Niágara, tours que pueden costar entre 2 mil 500 y 3 mil dólares canadienses. En realidad es 25 por ciento más barato que un paquete similar en Estados Unidos”, agregó González.



De acuerdo con datos del Banco de México, el dólar canadiense se ubica en 14.20 pesos, mientras que el estadounidense cotiza en 17.92 pesos. Comparado con un año antes, la moneda mexicana se apreció 1.2 y 5 por ciento sobre los dólares canadiense y estadounidense, respectivamente, aunque se ha depreciado 17.8 y 37 por ciento en tres años sobre dichas divisas, en el mismo orden.



“Además de la variación cambiaria que beneficia al dólar canadiense, hay muchos mexicanos que no viajan a Estados Unidos por el descontento con las políticas migratorias de Trump y otro tanto por temor a perder la visa en una revisión en Estados Unidos, eso es algo que se disipa pero que crece con sus tuits (de Trump). Todos esos viajeros los gana Canadá”, señaló Gerardo Herrera, economista especializado en turismo por la Universidad Iberoamericana.



Jorge Hernández, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, dijo que obtener la visa de mexicanos para viajar a Canadá era incluso más difícil que la estadounidense y cuando se eliminó se incrementó el turismo ‘agresivamente’.



De acuerdo con especialistas y portales de información turística de Canadá, el destino ofrece actividades deportivas como el kayak, el esquí, viajes en trineos guiados por lobos, safaris árticos, viajes por las rocallosas, además hay actividades culturales y artísticas.



“Las aerolíneas están incrementando más vuelos porque hay una mayor demanda de viajeros”, destacó Hernández.



Añadió que hay viajeros a Canadá desde otras ciudades más chicas de manera directa y que crecen más, pues a ese mercado llegan más aerolíneas como Interjet que inició operaciones el pasado 27 de julio en su ruta de la Ciudad de México a Toronto.



“El potencial de este mercado es muy alto, es un turista que en su mayoría ya visitó los Estados Unidos y Europa. Este destino ofrece cuidados al medio ambiente, acercamiento con la naturaleza y eso atrae y gusta a los viajeros”, comentó el empresario.



A principios de julio la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y autoridades aeronáuticas canadienses firmaron modificaciones al convenio bilateral aéreo para destrabar rutas.



Con eso, se levantan las restricciones de máximo dos operadores de cada país por cada ruta entre ciudades de ambas naciones.



MILLENNIALS, LOS QUE MÁS VAN



Los mexicanos que más viajan a Canadá son los que tiene entre 20 y 34 años, ubicados típicamente como los millennials, de acuerdo con datos de la Comisión Canadiense del Turismo.



Según las cifras de esa autoridad, el 35 por ciento de todos los viajeros se ubican en ese rubro, otro 16 por ciento son menores de 19 años, y 15 por ciento corresponde a personas de entre 45 y 54 años.



También destaca la población de entre 35 y 44 años con un 14 por ciento del total.



“De acuerdo con el 2016 Global Tourism Watch, 38 por ciento de los viajeros mexicanos esperan gastar más en sus viajes este año, lo que significa más oportunidades de ingresos para el turismo canadiense”, señaló la comisión vía correo electrónico.

: