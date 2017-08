MercadoLibre ya siente los pasos de Linio y Amazon

En 2011 MercadoLibre fue el líder indiscutible del e-commerce en México. Sin embargo, un lustro después su negocio se vio acechado por el avance de compañías como Linio, Amazon y los portales online de Wal-Mart y Liverpool, cuya participación creció de forma importante en el mercado.



Hace cinco años, la penetración de MercadoLibre era de 21.2 por ciento en el comercio online, con lo que superaba por casi 20 puntos porcentuales al lejano segundo lugar ocupado por El Puerto de Liverpool, que ostentaba 1.4 por ciento. Pero en 2016 la empresa de e-commerce argentina cerró con una cuota del 9.5 por ciento.



Entre 2011 y 2016 MercadoLibre perdió 11.7 puntos porcentuales del mercado del e-commerce, que ahora se distribuyen entre otros jugadores de ventas online, según Euromonitor International.



“Han entrado nuevos competidores como Amazon, Linio y los retailers, y en los últimos tres años lejos de pelearnos por la participación en México, lo que está sucediendo es que muchos más usuarios se suman al comercio electrónico, lo que genera un beneficio para todos los que estamos involucrados en él”, reconoció Omar Galicia, director comercial de MercadoLibre.



En 2016, Rocket Internet GmbH -incubadora de negocios online como Dafiti y Linio- se posicionó en el segundo sitio del e-commerce en México con una cuota del 5.8 por ciento, detrás de MercadoLibre; seguido de Amazon con 5.5 por ciento; mientras que las tiendas electrónicas de Wal-Mart y Liverpool ostentaban el 5.5 y 1.7 por ciento, respectivamente.



En el segundo trimestre de 2017, MercadoLibre registró un alza de 76 por ciento en sus ingresos totales en México, frente al mismo cuarto de 2016; además en su informe enviado a la Bolsa de Nueva York se lee que los envíos de mercancías crecieron 287 por ciento al llegar a 3.6 millones de unidades, contra el millón de un año anterior.



En su división de tiendas online, Wal-Mart y Liverpool reportaron crecimientos de 38.2 y 4.8 veces, en el mismo orden, según información de Euromonitor.



Linio y Amazon han incorporado nuevas formas para atraer clientes en el país y así reducir la brecha con MercadoLibre.



“Linio ofrece la tarjeta de crédito Linio Scotiabank, lo que te puede otorgar hasta 8 por ciento de reembolso en nuestra página, además de ofrecer diferentes opciones de pago, no sólo con tarjetas de crédito y débito, también con la opción de pagar en tiendas de conveniencia y al momento de la entrega del producto”, explicó Olivier Sieuzac, director general de Linio México.



Entre otras iniciativas tomadas por Linio está la opción de devolución gratis del producto hasta 14 días después de la compra y promociones como “Martes de Linio”, donde ofrecen precios especiales en productos seleccionados.



Linio entró hace cinco años a México, país que ya es su principal mercado en Latinoamérica.



Amazon, que llegó hace dos años al país, da a través de “Prime Day” un día de envíos gratis a sus usuarios Prime, quienes pagan 499 pesos por una membresía anual, con lo que tienen beneficios como entregas gratuitas en artículos seleccionados y productos vendidos por su portal estadounidense.



Además, brinda acceso a su plataforma de video streaming Amazon Prime Video.



“El hecho de que Amazon a la entrada a México ya era conocido por su posicionamiento en Estados Unidos fue un factor importante para nuestro crecimiento en el país, ya que muchos de nuestros clientes ya habían comprado en el Amazon del país del norte y tenemos que responder a su expectativa”, explicó Julio Gil, gerente de relaciones públicas de Amazon México.



Julio César Vega, director general de la Asociación de Internet.mx (antes AMIPCI), comentó que no es una preocupación para las empresas la pérdida de participación de mercado ya que cada vez hay nuevos usuarios.



Al término del segundo trimestre de 2017, del total de los internautas que habían comprado en México, el 32.8 por ciento adquirió ropa; 25.5 por ciento pagó suscripciones de servicios de streaming; 21.3 compró boletos de viaje; 21.3 electrónicos y el 10.5 por ciento tickets para eventos, de acuerdo a un análisis de The Competitive Intelligence Unit.



FACEBOOK VA POR LAS PYMES

​La red social Facebook apostó por ser el canal de comercio de e-commerce para las pequeñas y medianas empresas (Pymes) en el país.



“Te podría decir que de Pymes contamos con más de 5 millones alrededor del mundo y en México no se tiene el registro, pero en temas de crecimiento año contra año el país está dentro de los cinco que más crece en este segmento”, explicó Rodrigo García, client partner de Facebook.



Por su parte, Vega reveló que los dos grandes retos para el e-commerce nacional ya no están en los grandes jugadores, sino en cómo incluir al segmento Pyme a éste.

