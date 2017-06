Maersk Line elevará tarifas durante este año

El conglomerado internacional de negocios, Maersk Line subirá tarifas de transportación marítima en México este año, a pesar de que el déficit en el sector de contenedores en el país bajó.



“Cuando de comercio marítimo se trata, México importa más de lo que exporta. Esa diferencia entre importaciones y exportaciones es tal que dificulta la tarea de los transportistas, a quienes sacar contenedores vacíos del país no les sale rentable, ni les permite seguir invirtiendo en la región y en México” advirtió el reporte de comercio en México elaborado por Maersk.

El alza En las tarifas de transportación marítima de mercancías se transfiere como incremento en costos logísticos.

“Nos interesa seguir invirtiendo en hacer nuestros buques más eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Las nuevas tecnologías nos ayudan a ofrecer mayor visibilidad de la cadena de suministro y a que mejore la experiencia de nuestros clientes. En consecuencia, se espera que las tasas de Maersk Line suban durante el 2017”, señaló Mario Veraldo, director general de la firma en México y Centroamérica, quien no detalló cuál sería el porcentaje de aumento.



Los datos al primer cuatrimestre de 2017 publicados por la Coordinación de Puertos y Marina Mercante, indican que México tuvo un déficit en el comercio exterior de contenedores marítimos de 11 mil 717 unidades, una baja de 18.1 por ciento anual.



En los reportes previos, Maersk Line no había señalado su preocupación sobre el déficit de contenedores en México.



“Tal vez no lo había hecho, porque tenían una posición en volumen que ahora ya les importa, habrá que estar atento a lo que digan las demás navieras”, advirtió Leonardo Gómez, presidente de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP).



Agregó que elevar tarifas es lógico, al ser un sector con fundamental en la oferta y la demanda. “Si tienes mayores importaciones que exportaciones se dificulta operación eso puede reflejarse en mayores costos de operación para los usuarios”, explicó.