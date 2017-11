Los smartphones que pelearán por ser el ‘rey‘ del Buen Fin

Los smartphones se han convertido en una de las categorías más solicitadas por los consumidores durante el Buen Fin, campaña de promociones y descuentos a realizarse del 17 al 20 de noviembre próximos en su séptima edición.



Expertos consideraron que los modelos más recientes de Samsung, Apple y Motorola ‘prenderán’ la competencia en ventas durante el llamado ‘Fin de semana más barato del año’ al ser las marcas más reconocidas por los consumidores, las mejor posicionadas en el mercado y la oportunidad que representa el evento para conseguir mejores precios.



Rolando Alamilla, analista de The Competitive Intelligence Unit (CIU), estimó que los modelos más demandados esta temporada serán el Samsung Galaxy Note 8, el Moto Z2, el LG G6 y el iPhone X. Este último, aunque fue lanzado a inicios de mes, se encuentra agotado.



Para los expertos, serán las facilidades de pago y descuentos que se brinden al cliente lo que determine la preferencia por los equipos.



Omar Galicia, director comercial de MercadoLibre México, estimó que la categoría de electrónica, que integra a los teléfonos celulares, representará alrededor del 40 por ciento de las ventas de esta plataforma el próximo fin de semana y que el resto corresponderá a ropa, accesorios, hogar y automotriz.



En 2016, detalló Galicia, uno de los equipos más demandados fue el Samsung 7, mientras que en las últimas semanas entre lo más buscado ha estado el iPhone X, el Xiaomi 3 y 4, además del Moto Plus.



“Lo que vemos es que la gente está buscando los nuevos lanzamientos, lo que nos dice que va a haber un desempeño interesante en la compra de celulares, además de otros equipos electrónicos”, agregó Galicia.



De acuerdo con datos de The CIU, Samsung es la marca líder en la venta de smartphones en México, seguido de LG, Apple y Motorola.



En la segunda semana de noviembre, tiendas como Best Buy ofrecían el Samsung Galaxy Note 8 en 22 mil 999 pesos; mientras que el iPhone X, con una pantalla de 5.8 pulgadas, tenía un precio a partir de 23 mil 499 pesos en unidades de Apple.



En tanto que el Z2, el modelo más reciente de Motorola, costaba en Best Buy 10 mil 999 pesos, bajo un operador telefónico. Por su parte, el X4 está liberado y se ofrece en los 8 mil 999 pesos.



En tanto que el LG G6 se comercializa en tiendas como Wal-Mart en 16 mil 999 pesos y en Elektra se brinda un descuento que lleva el precio a 13 mil 899 pesos.



Otro de los elementos que influirá en la adquisición de equipos por parte de los consumidores es la estrategia de marketing de las marcas, que Samsung realiza por sí mismo, a diferencia de Apple, que se promueve a través de los operadores de telefonía móvil.



“Samsung ha hecho una gran labor de mercado en los últimos años; Apple no invierte directamente en mercadotecnia, pero los operadores sí, y otros que por antigüedad tienen mucha capacidad de marca son Motorola y LG”, dijo Alamilla.



En ese sentido, Efrén Páez, analista de Mediatelecom, Policy & Law, señaló que los mejores acuerdos de fabricantes con operadores incidirían en ofertas más competitivas durante el Buen Fin, así como las características de los equipos.



“No todo mundo puede comprar un iPhone, así que el precio, el diseño y elementos como la cámara del celular serán factores que impulsen la compra”, indicó.



MercadoLibre es una de las plataformas que forma parte del fin de semana de descuentos y tiene promociones en estos equipos. Además de una rebaja de 30 por ciento en el Samsung Galaxy S8 Plus, también ofrecerá otro descuento en el modelo Redmi 4A de Xiaomi.



“Esperamos que las ventas por internet crezcan más de 70 por ciento en esta edición, en donde la parte de electrónica y cómputo -que integra dispositivos móviles- es una de las cinco principales categorías que registraron mayores ventas en 2016”, comentó Erick Pérez-Grovas, presidente de la Asociación Mexicana de Venta Online.



EL DÓLAR, SIN IMPACTO EN PRECIOS



En 2016, el dólar registró un valor promedio de 18.68 pesos frente a los 18.89 pesos en lo que va de este año, lo que representa un encarecimiento de 1.1 por ciento que impactaría ligeramente en el precio de los equipos.



Sin embargo, Páez descartó que vaya a darse un efecto relevante en el costo de los celulares porque su valor actual se fijó desde 2016.



“Es la tendencia propia de los equipos, ir al alza en precios. Más allá del tipo de cambio, ya es la tendencia. Incluso, si tuviéramos un tipo de cambio más bajo la percepción de alza de precios sería la misma”, consideró el experto.



Para la séptima edición del Buen Fin, los organizadores esperan un aumento en ventas de 11 por ciento, a 100 mil millones de pesos, respecto a los 89 mil del año pasado.