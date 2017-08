Los iPhones no tienen señal de FM en México

Los iPhones de Apple no tienen el chip que se necesita para ofrecer la señal de radio FM, a diferencia del resto de los equipos móviles, por lo que no podrán cumplir con la disposición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que obligaba a los operadores a habilitar los teléfonos para que los usuarios accedan sin necesidad de gastar datos o conectarse a una red WiFi.



Nimbe Ewald, directora de Regulación Técnica del IFT, explicó que equipos como el iPhone ‘se salvan’ de cumplir con esta normativa, dado que desde su fabricación no cuenta con los dispositivos técnicos ni electrónicos para ofrecer la función.



“Los equipos como el iPhone no fueron diseñados para la recepción de FM, por lo que la disposición no aplica para ellos porque la intención no es interferir en el diseño de los fabricantes. Apple no cuenta con espacio para antenas ni para diferentes componentes electrónicos pues nunca fue diseñado para FM, por lo que no se puede habilitar algo que está incompleto”, añadió.



El modelo de negocio de estos equipos, precisó Ewald, está diseñado desde su origen en la oferta de datos y no en la oferta de radio.



Esta medida tampoco aplicará para ediciones futuras del iPhone a menos de que Apple realice un cambio en el esquema del teléfono.



Desde el 27 de agosto los usuarios de smartphones pueden escuchar radio FM en su teléfono celular sin necesidad de usar sus datos o conectarse a una red WiFi.



Esto debido a la Disposición Técnica IFT-011-2017 que obligó a los operadores a habilitar un chip para que los usuarios puedan escuchar señal FM.



El IFT informó que a finales de 2017 se habrá desbloqueado la función de radio FM para 1.5 millones de teléfonos inteligentes.

