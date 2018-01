Little Caesars ya le gana a Pizza Hut en tiendas

Con 11 años de presencia en México, la cadena franquiciada de pizzas Little Caesars ya superó en 1.4 veces a Pizza Hut en número de unidades en operación en el país y está a unos 200 establecimientos de igualar al principal jugador del negocio: Domino’s Pizza.



En número de tiendas, Domino’s, que opera Alsea, es la principal vendedora de pizzas en el país con 683 sucursales a septiembre de 2017, en tanto que Little Caesars cuenta con 480 unidades, con lo que ya superó a Pizza Hut con sus 199 puntos de venta.



Andrés de Robina, regional managing director de Little Caesars, aseguró que se encuentran muy cerca de alcanzar en número de unidades al principal competidor, Domino’s Pizza.



“El consumo de pizzas en México se ha incrementado, y esto se refleja en que vendimos 12 millones de pizzas adicionales a las que teníamos planeadas (en 2017). Estamos muy cerca de alcanzar en número de unidades al principal jugador en el país, entonces nuestro posicionamiento ha sido a través de este medio y por la generación de empleo con 2 mil nuevas plazas”, dijo De Robina.



Little Caesars pasó de tener 1 por ciento de participación de mercado en 2010 a 10 por ciento al cierre de 2016, no muy lejos de Pizza Hut que detenta el 14.6 por ciento, según datos de Euromonitor.



De Robina explicó que el avance de Little Caesars en México se debe a su estrategia de precios y costos bajos, ya que su modelo de negocio se basa en la entrega del producto en tienda, ya sea para comer en el lugar o para llevar.



“Otra de nuestras estrategias es la no entrega de la pizza, con lo que podemos tener uno de los precios más bajos de este producto que va desde los 79 pesos. Otro punto es la diversificación, ya que también tenemos a la venta alitas de pollo y la salsa de tomate base para nuestros productos”, agregó De Robina.