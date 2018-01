Las propuestas de la OCDE para mejorar el nuevo AICM

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) detectó aspectos a mejorar en la coordinación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).



El organismo que encabeza José Ángel Gurría, exsecretario de Hacienda en el sexenio de Ernesto Zedillo, destacó que no existe un mecanismo formal de coordinación de las distintas entidades.



“Pese a algunos logros, no existe un mecanismo formal de coordinación de las distintas entidades públicas que participan en la ejecución del NAIM que pueda hacerse cargo de los diversos problemas que ya se presentan en el sitio de construcción”, señaló la OCDE al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM).



El documento titulado “Adaptando prácticas para atender retos emergentes” da cuenta de que el organismo tiene limitada la coordinación intersecretarial y también con el Gobierno de la Ciudad de México y del Estado de México.



De hecho, encontró que en el diseño para la construcción del Centro Intermodal de Transporte Terrestre no se previó la edificación del tren exprés, el cual está en estudios, por lo que la secuencia constructiva se modificó.



La licitación de esa obra quedó desierta en noviembre y se relanzó en diciembre pasado con un calendario justo para la apertura del nuevo aeropuerto, la cual se planea será en octubre de 2020.



Otro tema al que se refirió el organismo fue la venta ilegal de combustible que se ha registrado en los alrededores del aeropuerto.

“Aunque el problema se atendió con oportunidad, sirve para ilustrar las dificultades sociales surgidas en las cercanías del sitio de construcción”, refiere el informe.